محافظ المنيا: تجهيز أكثر من 3 آلاف مدرسة لاستقبال مليون ونصف طالب

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، تعمل على قدم وساق استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد، الأسبوع المقبل.

وأكد محافظ المنيا أنه تم دخول 81 مدرسة الخدمة العام الدراسي المقبل، بإجمالي 1069 فصلاً دراسيا بنطاق جميع مراكز المحافظة، مما سيساهم في تقليل الكثافات داخل الفصول، ووصول الخدمة التعليمية لجميع المناطق ، وتضم تلك المدارس، 50 مدرسة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، و31 مدرسة ضمن أعمال الخطة الاستثمارية.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، واللواء محمد عقل، السكرتير العام المساعد، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية، وأعضاء برلمان شباب مصر.

وأضاف المحافظ، أنه تم خلال العديد من الاجتماعات التنسيقية مع مديرية التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية والجهات المعنية، التوجيه بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير جميع عناصر العملية التعليمية من اليوم الأول للعام الدراسي.

من جانبه استعرض حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خطة المديرية لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث وجه الشكر للمحافظ لتقديمه جميع أوجه الدعم للعملية التعليمية، وحل جميع المعوقات.

وأوضح أنه سيتم استقبال مليون ونصف المليون طالب، بأكثر من 3 آلاف مدرسة، و6 آلاف معلم، مشيراً إلى دعم وزارة التربية والتعليم للمحافظة، من خلال توفير معلمين بالحصة لسد العجز، حيث سيتم توزيعهم على الإدارات التعليمية التسع بحسب العجز بها، كما ناقش المحافظ خلال الاجتماع عدد من الملاحظات الخاصة ببعض المدارس، حيث وجه بسرعة تلافيها.

في السياق نفسه، استعرض الشيخ أحمد طلب، مدير المنطقة الأزهرية، استعدادات منطقة المنيا الأزهرية بجميع معاهدها، لاستقبال العام الدراسي الجديد طبقاً للخطة الزمنية الموضوعة، ووفقاً لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

كما استمع المحافظ لعدد من أعضاء برلمان شباب مصر، حيث نقلوا تحيات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للمحافظ، كما وجه شباب البرلمان الشكر للمحافظ على دعمه وإتاحة الفرصة لهم لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة.

وخلال الاجتماع، ناقش المحافظ مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عددا من المشكلات والطلبات ووجه بحلها على الفور واستمع لتقارير الجهات التنفيذية حول تلك المشكلات.

وشدد المحافظ على ضرورة تضافر جميع الجهود والتنسيق بين جميع الجهات لتحقيق المصلحة العليا وتحسين الخدمات المقدمة للأهالي.

وأكد المحافظ أن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، تسير بخطى متقدمة، مشيراً الى أن المتابعة الميدانية، والاجتماعات الأسبوعية لتلك المشروعات، أتت بثمارها، وجعلت تلك المشروعات واقعاً ملموساً يشهده القاصي والداني، في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال تذليل جميع المعوقات، وتوفير جميع الأراضي للمشاريع المستهدفة، حيث قاربت جميع مشروعات المجمعات الخدمية والزراعية على الانتهاء، إلى جانب تحقيق معدلات إنجاز عالية في باقي المشاريع، بـالـ 19 قطاعا خدميا، والتي يتم تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالي 757 تابعا في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، بالإضافة لقرى مركزي "بني مزار وسمالوط، والمدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة.

واستعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة، موقف تنفيذ الخطة الموحدة، والاستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2021 /2022، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، ومديريات الخدمات والهيئات.

