القبض على سيدة تعدت على شقيقتها من ذوى الهمم بالضرب في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدى على شقيقتها "من ذوى الهمم" بالسب والضرب بإستخدام عصا خشبية حال تواجدهما داخل مسكنهما بالغربية.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبة الواقعة "الظاهرة بمقطع الفيديو" (بالمعاش – مقيمة بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية)، وضبط بحوزتها (العصا الخشبية المستخدمة فى التعدى)، وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه لإعتياد (شقيقتها "من ذوى الهمم" – مصابة بجروح وكدمات متفرقة) الخروج من المنزل محل سكنهما بمفردها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





