صحة المنيا تقدم خدمات طبية مجانية لـ2078 حالة بمطاى

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن مديرية الصحة تواصل تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية المجانية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجاً، وذلك ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

و أوضح الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية حلوة التابعة لمركز مطاى ، خلال يومي 26 و 27 من سبتمبر الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 2078 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح الدكتور محمود خليفة الحسن منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 452 حالة جراحة و 555 حالة أطفال و283 باطنة و141 نساء و 101 اسنان و185 انف واذن و 314 جلدية و 47 تنظيم أسرة إلى جانب انه تم إجراء 176 تحاليل مختلفة وعمل 42 حالة موجات صوتية و 9 حالات أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد 113 متردد.

وأصاغ أنه تم إجراء خلع اسنان لعدد 11 حالة بعيادة الاسنان وتحويل للمستشفى 19 حالة لاستكمال العلاج ، فضلاً عن عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 102 متردد ، وذلك من خلال 11 عيادة متنقلة .