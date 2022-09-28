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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قبل مصر.. تعرف على قائمة أبرز الأفلام المرشحة لتمثيل بلادها في الأوسكار

الأوسكار
الأوسكار

أعلنت العديد من الدول خلال الأيام الماضية أفلامها المرشحة لتمثيلها في جوائز الأوسكار ضمن مسابقة أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية التي سيتم تقليصها فيما بعد إلى قائمة قصيرة. 

سيتم الإعلان عن الفيلم الذي سيمثل مصر خلال الأيام المقبلة، ومن أبرز الترشيحات المقدمة هو فيلم “كيرة والجن” و"قمر 14"، وما زالت اللجنة المكلفة باختيار فيلم الأوسكار في مرحلة مفاوضات خاصة بهذا الأمر. 

وفيما يلي قائمة بالأفلام التي ترشحت لتمثيل بلادها في الأوسكار: 

الدنمارك - Holy Spider

فرنسا - Alice Diop

المغرب - القفطان الأزرق "The Blue Caftan"

الأرجنتين - Argentina 1985

هونج كونج - Where The Wind Blows

بلغاريا – Mother

أيرلندا - The Quiet Girl

كوستاريكا - Domingo And The Mist

تنزانيا- hard struggle " Vuta N'kuvute"

السويد - Boy From Heaven

بلجيكا – Close

سلوفاكيا – Victim

ألمانيا - All's Quiet On The Western Front            

الجزائر - Our Brothers "الأخوة" 

البرازيل - Mars One        

كندا- Eternal Spring        

فلسطين - Mediterranean Fever   "حمى البحر المتوسط"

لاتفيا – January

اليابان- Plan 75    

إيطاليا - Nostalgia   

   

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شارك بمهرجان كان.. المغرب تختار فيلم القفطان الأزرق لتمثيلها في الأوسكار

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لجنة اختيار الفيلم المشارك فى الأوسكار تبدأ أولى اجتماعتها غدًا

 

      

جوائز الأوسكار

دعت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار، 387 فنانا جديدا للمشاركة في عضويتها والتصويت على أفضل الأعمال الفنية المقدمة، بحسب بيان رسمي. 

ومن بين أولئك المختارون للانضمام لأكاديمية الأوسكار 44% نساء و37% من ذوي البشرة الملونة، و50% من غير الأمريكيتين، وتضم حوالي 54 دولة مختلفة حول العالم. 

ومن بين المختارين للانضمام لأكاديمية الأوسكار عدد من الحاصلين حديثا على جوائزها، وعلى رأسهم المغنية الشابة بيلي إيليش وشقيقها فينياس أوكونيل، وأريانا ديبوز، وتروي كوتسور، والناقد السينمائي ليونارد مالتين.

وإذا قبل الجميع الانضمام للأكاديمية، ستكون العضوية الإجمالية تشمل 34% نساء، و19% من ذوي البشرة الملونة، و23% من غير الأمريكيين، ودعت 7 أفرع نساءً أكثر من رجال، خاصة في فئات التمثيل والإخراج وتصميم الأزياء والأفلام الوثائقية.

وتعد القائمة الجديدة للمنضمين لأكاديمية الأوسكار أطول مرتين من العام الماضي، ومن بين المنضمين كل من جيمي دورنان، وجيسي باكلي، والمنتجان تيم وايت وتريفور وايت، وغيرهم.

وأعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المسئولة عن توزيع جوائز الأوسكار موعد حفلها السنوي لعام 2023 من قبل، وسيتم الإعلان عن قائمة الترشيحات النهائية يوم 24 يناير 2033. 

وكشفت أنه من المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز يوم 12 مارس من العام المقبل في نسخته الـ 95، ويذاع على الهواء مباشرة عبر قناة ABC الأمريكية، ويقام على مسرح دولبي بهوليوود.

الأوسكار أفلام الأوسكار Boy From Heaven Holy Spider حمى البحر المتوسط القفطان الأزرق

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