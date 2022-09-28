رئيس المصلحة : لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب أنه لن يعتد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة وفقا لقرارات الإلزام الصادرة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية





وقال توفيق خلال مؤتمر لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الامريكية مساء اليوم الاربعاء أنه عند اكتمال إلزام ممولي مصلحة الضرائب بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، فأنه اعتبارا من ١ أبريل ٢٠٢٣ لن يتم الاعتداد إلا بالفواتير الإلكترونية في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وكذلك في إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية.

وأضاف توفيق، أن هناك أربع مراحل فرعية بالمرحلة الثامنة لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكافة محافظات الجمهورية، بالتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية حيث سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بالإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في ١٥ ديسمبر ٢٠٢٢

وطالب جميع الممولين بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للإنضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وفقاً لقرارات الإلزام الصادرة بشأنهم تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون.