ضبط شاب قتل ابن عمته طعنا بأداة حادة في سمنود

تمكنت مباحث شرطة مركز سمنود من ضبط المتهم بقتل شاب في العقد الثالث من العمر، بطعنة نافذة بسبب الغيرة من المجني عليه بقرية الراهبين بمركز سمنود فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.



كان اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية تلقى إخطارا من العقيد محمد ابورية مأمور مركز شرطة سمنود يفيد بورد بلاغ من الأهالي يفيد مقتل شاب بطعنة نافذة ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته لحظة وصوله إلى المستشفى ولم يتمكن الأطباء من إنقاذه.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة لفحص البلاغ وتبين مقتل شاب يدعى "محمد محمود" ويبلغ من العمر 25 عاماً، بطعنة نافذة، على يد "محمد.م" ابن عمته بسبب الغيرة .

وأفاد شهود عيان الواقعة عن تفاصيل الواقعة، أن يوم ارتكاب الجريمة تردد المتهم على محل عمل المجني عليه، بعد صلاة الفجر وانهال عليه بالسباب هو ووالد المجني عليه ، بسبب الغيرة منهم واحتياجه للمال، وعندما اعترضه المجني عليه، استل المتهم سكينا من طيات ملابسه وباغته بطعنة نافذة أودت بحياته.

كما تم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .

ووجهت جهات التحقيق باستدعاء شهود عيان الواقعة وسؤال ذويه وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمحل البلاغ.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة الثابتة والمتحركة تمكن ضباط البحث الجنائي بدائرة مركز سمنود بمحافظة الغربية من القبض على المتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها.