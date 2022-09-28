تحديات تصنيع التمور والاستفادة من الفاقد .. برنامج تدريبي بمعهد تكنولوجيا الأغذية

نظم معهد تكنولوجيا الأغذية برنامجا تدريبيا داخليا لقسم بحوث تكنولوجيا الحاصلات البستانية بعنوان "تحديات تصنيع التمور والإستفادة من الفاقد.

جاء ذلك استمرارا للنشاط التدريبي لمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية لرفع كفاءة الباحثين و الهيئة المعاونة لتحسين قدراتهم فى مجال التصنيع الغذائى.



وأشار الدكتور شاكر عرفات مدير معهد تكنولوجيا الأغذية أن الدولة المصرية تحتل المرتبة الأولى على المستوى العالمي في إنتاج التمور و لذا فإن الدولة تولى إهتماماً كبيراً لتنمية و تطوير هذا القطاع لتحقيق التنمية الإقتصادية و خلق فرص عمل وزيادة الصادرات مما يساهم بشكل كبير فى زيادة الدخل القومى.

ومن الناحية الصحية للتمور فلها العديد من الفوائد للجسم حيث تحتوي علي نسبة كبيرة من الحديد مما يجعلها من أهم الأغذية للتخلص من فقر الدم ( الأنيميا ) كما تحتوى على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعمل علي زيادة المناعة ومقاومة الجسم كما تحتوي التمور علي نسبة عالية من الألياف مما يجعلها من الأطعمة المغذية والمشبعة.

من جانبه أكد دكتور عاطف عشيبة وكيل المعهد أن التمور تحتوي علي العديد من مضادات الأكسدة الطبيعية و عليه فأن تناولها يحسن من مناعة الجسم ومقاومته للعديد من الأمراض .

ويهدف البرنامج التدريبى الى إكساب المتدربين الخبرة فى مجال تصنيع التمور والإستفادة من المنتجات الثانوية و تقليل الفاقد والهدر فى هذا القطاع الحيوى حيث يتناول البرنامج التدريبى المحاور الآتية:

• إنتاج التمور في مصر (أنواعها ، القيمة الغذائية للتمور ، المواصفة القياسية للتمور) .



• التحديات التي تواجه تصنيع التمور في مصر و الفرص الواعدة للنهوض بقطاع التمور .



• معاملات ما بعد الحصاد علي التمور .



• الطرق التكنولوجية لمكافحة أفات التمور أثناء التخزين .



• الطرق الحديثة في حفظ التمور وتقليل الفاقد.



• الإنضاج الصناعي للتمور.



• الصناعات القائمة علي التمور ( الدبس ـ المربي ـ مسحوق التمر ).



• الاستفادة من المنتجات الثانوية للنخيل لزيادة القيمة المضافة لمنتجات التمور والأهمية التطبيقية والغذائية لنواة البلح .



• الممارسات التصنيعية الجيدة والإشتراطات الصحية لمصانع التمور .



• دراسة اقتصادية لتصنيع منتجات التمور .