الولايات المتحدة تدين استخدام إيران صواريخ بالستية لقصف إقليم كردستان العراق

أدنت الولايات المتحدة بشدة استخدام إيران للصواريخ الباليستية وهجمات الطائرات بدون طيار ضد إقليم كردستان العراق باعتباره "انتهاكًا غير مبرر لسيادة العراق وسلامته الإقليمية".

و ذكر بيان على موقع الخارجية الأمريكية اليوم /الأربعاء/ إن الإدارة الأمريكية على علم بالتقارير التي تفيد بسقوط ضحايا مدنيين وتأسف لأي خسائر في الأرواح نجمت عن الهجوم.

وأدانت الولايات المتحدة أيضا التعليقات الصادرة عن الحكومة الإيرانية التي تهدد بشن هجمات إضافية ضد العراق.

وخلص البيان بالقول "إننا نقف إلى جانب شعب وحكومة العراق في مواجهة هذه الاعتداءات الوقحة على سيادته".