قيس عبد الفتاح: حبيت واحدة وتوفيت وتزوجت بعدها 5 مرات..ومش فاكر غيرها

تحدث الفنان قيس عبد الفتاح عن علاقاته العاطفية قائلاً: "مشكلتي بدأت من وأنا تلميذ في معهد التمثيل، لأني كنت بحب وقتها واحدة اسمها سحر زميلة ليا ولكن كانت سبقاني بسنة دراسياً وكانت بقسم الديكور".

وأضاف "عبد الفتاح" خلال لقائه ببرنامج "الستات" المُذاع على فضائية "النهار"، قائلاً: "لما سحر اتخرجت قولتلها نتجوز؟.. فضلت شهر أو شهرين تقولي لأ.. وبعدها توفيت .. ولما روحت لوالدتها قالتلي انها كانت بتحبني ولكن مينفعش تتجوزني".

وتابع الفنان: "قولتلها ليه؟ قالتلي انها كانت مريضة بالقلب وكان الطب لسة متقدمش ومجدي يعقوب لسه مظهرش.. فتوفيت .. من بعدها شعرت بمأساة في أي علاقة بعدها .. لأني كنت بخاف من الفقد".

وأكمل قائلاً: "دي كانت الصلة بيني وبين عبد الحليم حافظ .. لأنه كان بيحب جيهان العلايلي وتوفيت أيضاً .. وأي علاقة بعدها بتبقى مجرد اعجاب مش حب".

وعقب: "أنا اتجوزت 5 مرات ولكن مش فاكرهم وسحر بس اللي صورتها لحد دلوقتي دايماً في بالي .. انا حتى كنت متورط في جوازة من راقصة مشهورة وطلقتها".