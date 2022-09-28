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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تخصيص أراض وإطلاق اسم شهيد.. 12 قرارا مهما للمجلس التنفيذي بكفر الشيخ

مجلس تنفيذي كفر الشيخ
مجلس تنفيذي كفر الشيخ

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، عدداً من القرارات والموضوعات، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، واللواء تامر سعيد محمد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة هدى الطنباري، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد أبو علي، عضو مجلس النواب، والعميد محمد الرويني، ممثلاً لمديرية الأمن، وأحمد إسماعيل، مدير إدارة المجالس المحلية بالمحافظة، ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات.
 

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وافق المجلس التنفيذي لمحافظة كفر الشيخ على الموافقة تخصيص مساحة 396م أرض أملاك دولة بمركز بلطيم لإقامة مقر للنيابة الإدارية، كما تمت الموافقة على إقامة (موقف سيارات قرية سيدى طلحة، موقف سيارات معدية رشيد، وحدة إنقاذ نهري معدية رشيد) مشروع نفع عام بمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة.


ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على إقامة سوق تجارى ومركزي تنمية الاسرة والطفولة، وحدة إطفاء، وحدة شئون اجتماعية، وحدة تضامن اجتماعي، مدرسة تعليم أساسي "مشروع نفع عام بمركز ومدينة مطوبس ضمن مبادرة حياة كريمة، كما وافق إطلاق اسم المجند شهيد عبدالنبي جمعة شعبان، على مدرسة برج مغيزل الإعدادية بنات مركز مطوبس.
 

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص 10 قراريط لإقامة معهد ديني إعدادي- ثانوي بقلين، كما وافق على تخصيص مساحة 1750م2 ليصبح 1459، لإقامة مدرسة ثانوية للبنات عليها بقرية برمبال مشروع نفع عام بمركز ومدينة مطوبس ضمن حياة كريمة.


ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تعديل قرار تخصيص مساحة 100 متر مربع، بقرية الثمانين التابعة للوحدة المحلية لقرية كرم الحجر مركز الحامول لإنشاء مكتب بريد بالقرية، كما وافق على إنهاء اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة قلين حيث تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي للمدينة وفقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعمول بها للمدن.
 

كما وافق المجلس التنفيذي للمحافظة، إقامة محطة ثنائية للصرف الصحي بسيدي سالم على مساحة 5 أفدنة 10 قراريط 6 أسهم، كما وافق على تخصيص مساحة لإقامة مركز طبي ووحدات صحية بمركز مطوبس" قومسيون شرق، ببرج مغيزل، وقف بحرى، ببرمبال، خليج قبلي "ضمن مبادرة حياة كريمة.
 

ووافق المجلس التنفيذي للمحافظة، على تخصيص 400 م لإقامة مركز التكوين المهني بقرية برج مغيزل بالجزيرة الخضراء، كما وافق على تخصيص هنجرين بغرب المدينة، لإنشاء منفذ أجهزة كهربائية وأثاث منزلي بأسعار مخفضة لصالح أهالي كفر الشيخ.

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