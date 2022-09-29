التكنولوجيا المدمرة.. Apple تشن حربا من نوع آخر على روسيا

خرجت شركة آبل Apple الأمريكية الرائدة من السوق الروسية قبل حوالي شهرين ولم تضع أي خطط لاستئناف العمليات في روسيا، وبدأت من يوم الاثنين في هذا الأسبوع، من البدء في سحب بعض التطبيقات المحلية الرئيسية من App Store الرسمي.

بحسب ما ذكره موقع جي إس إم آرينا التقني، من أهم التطبيقات التي قامت آبل بحذفها في روسيا هو تطبيق VKontakte ، وهو البديل الروسي لـتطبيق فيسبوك Facebook، وتملكه الشركة الروسية الرائدة في المجال التكنولوجيا VKontakte التي تحمل نفس اسم التطبيق.

آبل تحظر تطبيقات هامة في روسيا من متجرها الرسمي

وبالإضافة إلى تطبيق VKontakte ، قامت آبل بإزالة تطبيقات أخرى من نفس المطور في روسيا مثل - Mail.ru و VK Music و Youla.

جدير بالذكر أنه سيظل المستخدمون الذين قاموا بالفعل بتحميل هذه التطبيقات على أجهزة آبل، قادرين على استخدامها دون قيود ، ولكن قد تتأثر الإشعارات والمدفوعات الخاصة بخدمات التطبيقات المذكورة، لكنه بالطبع ، لا يزال تطبيق VKontakte الأسهر في روسيا متاحًا من خلال متصفحات سطح المكتب والهاتف.

وبالفعل، تقدمت شركة آبل ببيان يشرح سبب الحظر الذي تفرضه على روسيا، ويتعلق بالاستفتاءات المنظمة في بعض أجزاء أوكرانيا.

ويذكر أيضا أنه حظرت الحكومة الروسية العديد من مواقع التواصل الاجتماعي الأمريكية، بما في ذلك فيسبوك تويتر وإنستجرام، وذلك رَدًّا على فرض الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى عقوبات على العديد من الأفراد والشركات الحكومية الروسية، بما في ذلك “فلاديمير كيرينكو”، والرئيس التنفيذي لمجموعة VK المُقرب من الرئيس الروسي بوتين، وذلك منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا.