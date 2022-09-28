الجزائر تمد إسبانيا وإيطاليا بالغاز الطبيعي



وقعت الشركة الوطنية الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" ومجمع الطاقة الإيطالي إنيل اتفاقيات في اطار عقودهم لشراء وبيع الغاز الطبيعي الموجه للأسواق الإيطالية والإسبانية.



وبحسب بيان للشركة، ووفقا لبنود مراجعة الأسعار التعاقدية اتفق الطرفان على تعديل سعر البيع تماشيا وظروف السوق. وأجمعا على توريد كميات إضافية لعام 2022 وكذلك على إمكانية توريدات إضافية في السنوات القادمة.

وأكد الطرفان خلال التوقيع على هذه الاتفاقيات رغبتهما في تعزيز الشراكة التقليدية بين سوناطراك ومجمع إنيل مما يسمح بتوطيد العلاقة التجارية في مجال الغاز الطبيعي وبالتالي المساهمة في تعزيز الامن الطاقوي للزبناء.

وفي كلمة له على هامش توقيع هذه الاتفاقية، أوضح المدير العام لشركة سوناطراك، توفيق حكار، أن هذا الاتفاق يفتح افاق شراكة متينة بين سوناطراك وإنيل وفرعه الاسباني على تمديد العلاقة على المدى المتوسط والبعيد.

وكشف حكار، أنه قد تم الاتفاق على رفع كميات الغاز الموجهة إلى الي إسبانيا وإيطاليا خاصة الثانية ، موضحا أن العلاقة مع إينل وانديسا هي علاقة تعاقدية طويلة المدى “مع الأولى في 2001 في السوق الايطالية ومع انديسا في 2011 مع السوق الإسبانية”.

واضاف أن هذه الاتفاقية تخص في الأساس مراجعة الأسعار، مشيرا إلى أنه لا يمكن الإفصاح عن الكميات والسعر.

وأورد حكار: “لدينا 11 شركة وتم الاتفاق مع 6 شركات وبقيت 5 ونحن معهم في مفاوضات مستمرة” موضحا أن الشركة انتهت من المفاوضات مع ناترجي الاسبانية.

وأكد ذات المسؤول، أن مراجعة الأسعار ستكون مع الجميع وليس فقط الإسبان.

وفي رد على سؤال حول رفع كميات الغاز للسوق الاسبانية، قال حكار: “يربطنا معهم أنبوب واحد. وبسعة محدودة 11 مليار متر مكعب ولن نزيد أكثر من ذلك والزيادة تتطلب استثمارات جديد”.