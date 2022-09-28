مشروعات قومية.. برلماني: الجامعات الأهلية الجديدة نقلة حقيقية للتعليم

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، وأمين حزب مستقبل وطن المنيا، إن موافقة مجلس الوزراء، على طلب وزارة التعليم العالى باعتبار الجامعات الأهلية الجديدة المنشأة فى نطاق الجامعات الحكومية، وهى جامعات الإسكندرية، وعين شمس، وأسيوط، والمنصورة، والزقازيق، وحلوان، والمنيا، والمنوفية، وقناة السويس، وجنوب الوادى، وبنها، وبنى سويف الأهلية، وغيرها من المشروعات القومية، نقلة حقيقية للتعليم الجامعي في البلاد.

وأكد “العمدة”، في تصريح له اليوم، على مدى الاهتمام الذي توليه الدولة بتوجيهات القيادة السياسية، لبناء الجامعة الأهلية الجديدة، موضحا أن اعتبارها من المشروعات القومية، يوفر لها كل الميزانيات اللازمة ويسرع في الإنشاء والتطوير.

ولفت عضو البرلمان، إلى أن اعتبار الجامعات الأهلية من المشروعات القومية، يأتي فى إطار توجه الدولة نحو التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية، وتنفيذ تكليفات الرئيس بضرورة الانتهاء من تنفيذ 12 جامعة أهلية جديدة.

واختتم النائب، بالتأكيد على أن اهتمام الدولة ووضعها التعليم الجامعي كأولوية يكشف عن مدى الاهتمام به في الجمهورية الجديدة، وهو ما يحسب للرئيس السيسي، الذي وضع الاهتمام بالجامعة والتوسع فيها وتعزيز البحث العلمي والاهتمام الكبير بالمتفوقين والنوابغ في صدارة أولويات الوطن.