كيف تتسبب بعض الملابس في انتشار جدري القرود

حذر الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان من أن جدري القرود من الأمراض التى تنتقل بشكل سريع بين الأشخاص لذا يجب الحذر من طرق العدوى.

وحسبما أكد “عبد الغفار ” من أبرز طرق انتقال عدوى جدري القرود هى ملامسة ملابس بها هذا الفيروس المعدى لذا يجب الانتباه عند ملامستها والتعاملات المباشرة لشخص مصاب مثل المصافحة والتقبيل.



ووفقا لما جاء فى موقع “مايو كلينك ” ينتقل فيروس جدري القرود من شخص لآخر عن طريق ملامسة الملابس الملوثة بالفيروس وهى تكون الملابس التى يتم ارتداؤها على الجلد مباشرة أو تمت ملامستها للجزء المصاب وتضم هذه الطريقة لعدوى جدري القرود أغطية الفراش أو البطانيات أو غيرها من الأغراض التي لامست الطفح الجلدي أو سوائل جسم شخص مصاب.

وينتشر الفيروس من خلال المخالطة اللصيقة مع حيوان أو شخص مصاب أو يمكن أن ينتشر عندما يستخدم الشخص أغراضًا مثل البطانيات التي لامسها شخص مصاب بفيروس جدري القرود.

ترتيب غرفة النوم

كما ينتقل فيروس جدري القرود عادةً من شخص إلى آخر بطرق أخرى ، وهى :

الملامسة المباشرة للطفح الجلدي أو القشور أو سوائل جسم شخص مصاب بجدري القرود.

التعرض عن قرب ولفترة طويلة أكثر من أربع ساعات للرذاذ التنفسي لشخص مصاب ويشمل ذلك ممارسة الجنس.



يمكن للمرأة الحامل المصابة أن تنقل فيروس جدري القرود إلى جنينها.

ينتفل جدري القرود من الحيوانات إلى البشر بالطرق التالية من خلال التعرض لعضّات الحيوانات أو خدوشها أو تناول لحوم حيوانات الصيد البري المطهوة والمنتجات المصنوعة من الحيوانات المصابة والاتصال المباشر بسوائل الجسم أو الطفح الجلدي للحيوانات المصابة بجدري القرود.



حمل

علاج جدري القرود



يهدف علاج معظم المصابين بجدري القرود إلى تخفيف الأعراض بالإضافة إلى شرب كمية كافية من السوائل وإدارة الألم.

لا يوجد علاج محدد معتمد لجميع مصابي جدري القرود ولكن أشهر الأدوية المضادة للفيروسات المستخدمة لعلاجه هى تيكوفورمات (TPOXX) أو برينكيدوفوفير (Tembexa) ولمن لايستجيبوا للقاح قد يقدم الأطباء لقاح الجلوبولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة من أشخاص تلقوا لقاح الجدري.

الادوية

ما مضاعفات جدري القرود؟



يمكن أن تشمل مضاعفات فيروس جدري القرود أعراض عديدة وهى :

ندبات شديدة على الوجه والذراع والساقين

العمى

حالات عدوى أخرى

في حالات نادرة تحدث الوفاة