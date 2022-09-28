قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

خلال الثانوية العامة اتخذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال الساعات الماضية، العديد من القرارات التي رسم من خلالها ملامح امتحانات 2023 لطلاب المدارس، وفي هذا التقرير يرصد موقع صدى البلد أبرز تلك القرارات المعلنة رسميا حتى الآن .

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وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أنه تقرر أنه سيتم تصحيح الأسئلة المقالية الموجودة في امتحانات الثانوية العامة 2023 في امتحانات الثانوية العامة 2023 عبر تابلت المعلم، وفق "rubrics دقيقة”.

رضا حجازى



وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن تفاصيل جديدة لشرح قرار تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 بنظام rubrics

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعلمي الفني: “سيتم إرسال صورة ورقة إجابة الطالب على سيستم التصحيح لاثنين من المقدرين، ليتوليا تصحيحها عبر rubrics مستويات تقدير معينة”.

الثانوية العامة

وأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لضمان حصول الطالب على حقه كاملا في تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، لو اختلفت نتيجة تصحيح الورقة بين المقدرين الاثنين، سيتم عرض الورقة على مقدر ثالث لحسم الأمر بمنح الدرجة الصحيحة، ثم يتم استبعاد الشخص الذي تبين أنه أخطأ في التقدير “ومايصححش تاني”.

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