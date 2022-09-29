كابوس الانقراض.. تقرير: الطيور ستختفي من سماء العالم

يعيش العالم حالة من التغيرات المناخية التي تنعكس على الطبيعة، حيث كشف تقرير جديد أن نصف أنواع الطيور في العالم تقريبًا تتناقص أعدادها ، على الأقل واحد من كل ثمانية أنواع مهدد بـ الانقراض.

تقول منظمة "بيردلايف" التي يبلغ عمرها 100 عام إن تقرير هذا العام ، الذي يلخص البيانات التي تم جمعها من الباحثين ودعاة الحفاظ على البيئة والعلماء المواطنين ، يرسم الصورة الأكثر إثارة للقلق للطبيعة حتى الآن.

إن تسعة وأربعين في المائة من أنواع الطيور في العالم تتراجع الآن ، مع ستة في المائة فقط زادت أعدادها منذ التقرير الأخير في عام 2018، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واحد من كل ثمانية أنواع ، أو 1409 في المجموع ، مهدد بالانقراض. تشير التقديرات إلى فقدان ما يقرب من 3 مليارات طائر في أمريكا الشمالية وحدها منذ عام 1970.

قالت لوسي هاسكل ، مسؤولة العلوم في BirdLife والمؤلفة الرئيسية لتقرير حالة الطيور في العالم: لقد فقدنا بالفعل أكثر من 160 نوعًا من الطيور في السنوات الخمسمائة الماضية ، ويتسارع معدل الانقراض.

من الناحية التاريخية ، كانت معظم حالات الانقراض على الجزر ، ولكن من المثير للقلق أن هناك موجة متزايدة من الانقراضات القارية ، مدفوعة بفقدان الموائل على نطاق المناظر الطبيعية.

وقال التقرير الذي صدر هذا الأسبوع إن حالة الطيور في العالم مستمرة في التدهور: فالأنواع تتحرك بشكل أسرع نحو الانقراض، وتواجه معظم مجموعات الطيور مجموعة من التهديدات التي يسببها الإنسان.

وتشمل التهديدات الرئيسية نمو الزراعة غير المستدامة وقطع الأشجار والأنواع الغازية والاستغلال المفرط وتغير المناخ.

الزراعة هي التهديد الرئيسي للطيور، تؤثر على 73 في المائة على الأقل من الأنواع المهددة، مع توسعها في موائل الطيور وزيادة استخدامها للمواد الكيميائية والآلات أثناء نموها.

قطع الأشجار هو تهديد رئيسي آخر. يذكر التقرير أن أكثر من 7 ملايين هكتار من الغابات تُفقد كل عام ، وهي مساحة أكبر من جمهورية أيرلندا ، وهذا يؤثر على ما يقرب من نصف أنواع الطيور المهددة في العالم.

لاحظ الباحثون أن تغير المناخ يؤثر بالفعل سلبًا على الطيور من خلال دفع المزيد من العواصف الشديدة وحرائق الغابات والجفاف إلى المناطق التي تعتبرها الطيور موطنًا لها.

يمكن أن يتأثر ما يقدر بنحو 97 في المائة من أنواع الطيور في الولايات المتحدة من قبل اثنين أو أكثر من التهديدات المرتبطة بالمناخ بحلول عام 2100 إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية.

أخيرًا ، تؤدي عوامل مثل الصيد العرضي من مصايد الأسماك والاستغلال المفرط والأنواع الغازية أيضًا إلى انخفاض أعداد السكان.