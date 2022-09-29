عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كابوس الانقراض.. تقرير: الطيور ستختفي من سماء العالم

صدى البلد

يعيش العالم حالة من التغيرات المناخية التي تنعكس على الطبيعة، حيث كشف تقرير جديد أن نصف أنواع الطيور في العالم تقريبًا تتناقص أعدادها ، على الأقل واحد من كل ثمانية أنواع مهدد بـ الانقراض.

تقول منظمة "بيردلايف" التي يبلغ عمرها 100 عام إن تقرير هذا العام ، الذي يلخص البيانات التي تم جمعها من الباحثين ودعاة الحفاظ على البيئة والعلماء المواطنين ، يرسم الصورة الأكثر إثارة للقلق للطبيعة حتى الآن.

txt

بسبب الملك الجديد.. قصر باكنجهام يعارض نتفلكس

txt

بعد استعداد كبير.. ناسا تتراجع عن رحلة القمر

إن تسعة وأربعين في المائة من أنواع الطيور في العالم تتراجع الآن ، مع ستة في المائة فقط زادت أعدادها منذ التقرير الأخير في عام 2018، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

واحد من كل ثمانية أنواع ، أو 1409 في المجموع ، مهدد بالانقراض. تشير التقديرات إلى فقدان ما يقرب من 3 مليارات طائر في أمريكا الشمالية وحدها منذ عام 1970.

قالت لوسي هاسكل ، مسؤولة العلوم في BirdLife والمؤلفة الرئيسية لتقرير حالة الطيور في العالم: لقد فقدنا بالفعل أكثر من 160 نوعًا من الطيور في السنوات الخمسمائة الماضية ، ويتسارع معدل الانقراض.

من الناحية التاريخية ، كانت معظم حالات الانقراض على الجزر ، ولكن من المثير للقلق أن هناك موجة متزايدة من الانقراضات القارية ، مدفوعة بفقدان الموائل على نطاق المناظر الطبيعية.

txt

بشكل مروع ومفاجئ.. رجل يفقد 100% من شعر رأسه وجسده

txt

اكتشاف العقد.. الحمض النووي يفجر مفاجأة عن مومياوات ملكات الفراعنة

وقال التقرير الذي صدر هذا الأسبوع إن حالة الطيور في العالم مستمرة في التدهور: فالأنواع تتحرك بشكل أسرع نحو الانقراض، وتواجه معظم مجموعات الطيور مجموعة من التهديدات التي يسببها الإنسان.

وتشمل التهديدات الرئيسية نمو الزراعة غير المستدامة وقطع الأشجار والأنواع الغازية والاستغلال المفرط وتغير المناخ.

الزراعة هي التهديد الرئيسي للطيور، تؤثر على 73 في المائة على الأقل من الأنواع المهددة، مع توسعها في موائل الطيور وزيادة استخدامها للمواد الكيميائية والآلات أثناء نموها.

قطع الأشجار هو تهديد رئيسي آخر. يذكر التقرير أن أكثر من 7 ملايين هكتار من الغابات تُفقد كل عام ، وهي مساحة أكبر من جمهورية أيرلندا ، وهذا يؤثر على ما يقرب من نصف أنواع الطيور المهددة في العالم.

لاحظ الباحثون أن تغير المناخ يؤثر بالفعل سلبًا على الطيور من خلال دفع المزيد من العواصف الشديدة وحرائق الغابات والجفاف إلى المناطق التي تعتبرها الطيور موطنًا لها.

يمكن أن يتأثر ما يقدر بنحو 97 في المائة من أنواع الطيور في الولايات المتحدة من قبل اثنين أو أكثر من التهديدات المرتبطة بالمناخ بحلول عام 2100 إذا ارتفعت درجات الحرارة العالمية بمقدار 3 درجات مئوية.

أخيرًا ، تؤدي عوامل مثل الصيد العرضي من مصايد الأسماك والاستغلال المفرط والأنواع الغازية أيضًا إلى انخفاض أعداد السكان.

 

الطيور الانقراض العالم التغيرات المناخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

دعاء الرزق ردده بين الفجر والشروق.. يفتح الله لك أبواب الخير

قناة مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا

موضوعات متعلقة

بسبب الملك الجديد.. قصر باكنجهام يعارض نتفلكس

بعد استعداد كبير.. ناسا تتراجع عن رحلة القمر

بشكل مروع ومفاجئ.. رجل يفقد 100% من شعر رأسه وجسده

اكتشاف العقد.. الحمض النووي يفجر مفاجأة عن مومياوات ملكات الفراعنة

نهش جسدها.. امرأة تلتقط أنفاسها الأخيرة بين فكي سمكة قرش

مزادات الخير.. فنانة وعروس ومطربة شهيرة يبيعن ممتلكاتهن من أجل سيلين

مشهد مرعب.. أم بريطانية تصدم عند دخولها غرفة طفلها

ابتسامة إنسان.. العثور على مخلوق بحري غامض في الأعماق

ترشيحاتنا

محمد العريان: ألم اقتصادي كبير في انتظار أمريكا

الذهب يسقط.. تراجع تاريخي في الأسعار وعيار 21 يفقد 79 جنيها

أخبار العالم| إعصار إيان المدمر يضرب فلوريدا وأسعار الذهب تواصل النزيف عالميا

سعر الذهب اليوم 29-9-2022

لا يجوز.. رسالة علي جمعة لمحبي مطالعة الأبراج من باب التسلية

هبوط حاد في أسعار الذهب عالميًا.. لماذا يواصل الأصفر النزيف؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل اللوزية في المنزل.. قبل المولد النبوي

في يومه العالمي.. خرافات شائعة عن أمراض القلب| لن تصدقها

إطلالة راقية للملكة رانيا.. شاهد

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

فيديو

متدينة ومتربية أوي.. رانيا يوسف تكشف تفاصيل شخصيتها لفيلمها الجديد

فيديو صادم.. شبيهة إلهام شاهين تثير الجدل على السوشيال ميديا

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ