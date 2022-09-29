لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

أكدت الفنانة لطيفة أن راغب علامة ليس مجرد صديق إنما تعتبره شقيقها وواحد من العائلة، وجاء ذلك فى ردها على الشائعات التى أطلقت عليهما مؤخرا وحقيقة ارتباطهما، بعد ظهورهما فى أكثر من مكان.



وأضافت لطيفة خلال حوارها مع راديو روتانا أنها ليست المرة الأولى التى يطلق عليها شائعات من هذا النوع حيث سبق وأطلقوا شائعة ارتبطاها بكاظم الساهر بعد تعاونها معه كملحن إلا أنها نفت أيضا كل هذه الشائعات.



وتابعت لطيفة خلال حوارها أنها قدمت مع راغب علامة أغنية من أنجح أغنياتها خلال حلوله ضيف على برنامجها حكايات لطيفة والذي عرض على قناة dmc منذ عدة سنوات.





صدفة لطيفة مع راغب علامة

وكانت لطيفة قد نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت لطيفة في الصور بإطلالة كاجوال، برفقة الفنان راغب علامة وعلقت قائلة :" احلي صدفة مع الغالي" ، مما نال اعجاب متابعيها.

لطيفة وراغب علامة

لطيفة ترقص مع راغب علامة

وظهرت لطيفة منذ فترة طويلة فى فيديو مع راغب علامة وهي تقوم بالرقص معه فى أحد المطاعم الكبرى بالإمارات وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد داخل المطعم وأعربت وقتها لطيفة عن سعادتها بهذه المقابلة مؤكدة أن راغب علامة من أقرب أصدقائها.





افتتاح ملتقى أولادنا



أحيت لطيفة مؤخرا حفل افتتاح ملتقي أولادنا بدار الأوبرا المصرية، وخلال حفل الافتتاح، كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كلاً من، الناشطة الدولية شيخة القاسمي من الإمارات العربية المتحدة، اسم الفنان سيد مكاوي من مصر، تسلمته نجلتاه السفيرة إيناس مكاوي، وأميرة مكاوي، وتكريم خاص لاسم المنتج الراحل محسن علم الدين، لدعمه الملتقى في دوراته السابقة، تسلمته ابنته ياسمين.