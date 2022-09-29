عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

راغب علامة ولطيفة
راغب علامة ولطيفة

أكدت الفنانة لطيفة أن راغب علامة ليس مجرد صديق إنما تعتبره شقيقها وواحد من العائلة، وجاء ذلك فى ردها على الشائعات التى أطلقت عليهما مؤخرا وحقيقة ارتباطهما، بعد ظهورهما فى أكثر من مكان.

وأضافت لطيفة خلال حوارها مع راديو روتانا أنها ليست المرة الأولى التى يطلق عليها شائعات من هذا النوع حيث سبق وأطلقوا شائعة ارتبطاها بكاظم الساهر بعد تعاونها معه كملحن إلا أنها نفت أيضا كل هذه الشائعات.

وتابعت لطيفة خلال حوارها أنها قدمت مع راغب علامة أغنية من أنجح أغنياتها خلال حلوله ضيف على برنامجها حكايات لطيفة والذي عرض على قناة dmc منذ عدة سنوات.
 


صدفة لطيفة مع راغب علامة 

وكانت لطيفة  قد نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام. وظهرت لطيفة في الصور بإطلالة كاجوال، برفقة الفنان راغب علامة وعلقت قائلة :" احلي صدفة مع الغالي" ، مما نال اعجاب متابعيها.

لطيفة وراغب علامة

لطيفة ترقص مع راغب علامة 

وظهرت لطيفة منذ فترة طويلة فى فيديو مع راغب علامة وهي تقوم بالرقص معه فى أحد المطاعم الكبرى بالإمارات وسط تفاعل كبير من الجمهور المتواجد داخل المطعم وأعربت وقتها لطيفة عن سعادتها بهذه المقابلة مؤكدة أن راغب علامة من أقرب أصدقائها.
 


افتتاح ملتقى أولادنا


أحيت لطيفة مؤخرا حفل افتتاح ملتقي أولادنا بدار الأوبرا المصرية، وخلال حفل الافتتاح، كرمت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، كلاً من،  الناشطة الدولية شيخة القاسمي من الإمارات العربية المتحدة، اسم الفنان سيد مكاوي من مصر،  تسلمته نجلتاه السفيرة إيناس مكاوي، وأميرة مكاوي، وتكريم خاص لاسم المنتج الراحل محسن علم الدين،  لدعمه الملتقى في دوراته السابقة، تسلمته ابنته ياسمين.

لطيفة اخبار لطيفة ارتباط لطيفة وراغب علامة راغب علامة علاقة لطيفة وراغب علامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

يومان إجازة رسمية خلال الأسبوع الأول من الدراسة .. تعرف عليهما

فرج عامر: مفاجآت جديدة في قضية كهربا وقد تنقلب رأسا على عقب

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستقر على إعارة صفقته الجديدة

ألحق أشتري الشبكة | تراجع أسعار الذهب بمصر بنسبة 28% | فيديو

فرمان سويسري.. كولر يرفض رحيل نجم الأهلي

للمبتدئين بـ 71 ألف جنيه.. أرخص سيارة أوبل أوتوماتيك في سوق المستعمل

ارتاحتوا .. رسالة نارية من تامر أمين لـ اتحاد الكرة |فيديو

خبر حزين.. استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى هذا الموعد |فيديو

موضوعات متعلقة

ربنا يخليك لنا أنا وتيتي.. زوجة خالد يوسف تحتفل بعيد ميلاده

حضر لابس حلق | ظهور صادم لـ أحمد الفيشاوي في ندوة فيلم ريتسا

نشرة الفن.. نجمات تألمن بسبب الخيانة الزوجية وسر عدم تحلل جثمان علاء ولى الدين

رد ناري من أرملة سعيد صالح على تصريحات فكري صادق.. تفاصيل

بعد رحيل زوجته.. مزاعم خطيرة تطارد جون ترافولتا

لديه 7 أبناء.. علي الحجار: منصحش عدوي بتكرار تجربتي مع الزواج كثيرا

أخبار الفن: إطلالة صادمة لـ طليقة الفيشاوى فى أحدث ظهور.. منة عرفة: الخيانة سبب انفصالي وفشل علاقاتي العاطفية

منة عرفة: الخيانة سبب انفصالي وفشل علاقاتي العاطفية

ترشيحاتنا

وأخيرًا .. علماء يعلنون نجاح علاج جديد للزهايمر

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 29-9-2022

للموظفين والطلاب.. كيفية تحويل ملف PDF إلى excel مجانا

غلق تحقيقات الوكالة.. آخر عقبات الاتفاق النووي بين أمريكا وإيران.. تفاصيل

بسبب الإعصار إيان .. ارتفاع جنوني في أسعار النفط

سعر الذهب عيار 18 اليوم 29-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موجود في كل بيت|ابنة أصالة تكشف عن سر غير متوقع لتجنب الحبوب

طريقة عمل الكيزر قبل المدارس.. أحلى من المحلات

بالآلاف.. سعر فستان نيكول سابا يثير الجدل| شاهد

ربنا يخليك لنا أنا وتيتي.. زوجة خالد يوسف تحتفل بعيد ميلاده

فيديو

لطيفة: راغب علامة شقيقي وليس صديقي فقط

الأسطورة.. ورطة محمد رمضان بسبب سوريا وقطر| فيديوجراف

جابلهم مناديل.. وصلة بكاء لـ تامر عاشور مع جمهور حفلته

قرارات مهمة من التعليم عن الثانوية العامة والعام الدراسي الجديد| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

د. فتحي حسين

الميتافيرس.. مستقبل الإعلام الرقمي المخيف!

اﻟﻤﺰﻳﺪ