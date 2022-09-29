رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية يشهد حفل تخرج طلاب الأكاديمية العربية

شهد الدكتور هشام سعودى، رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية حفل تخرج طلاب كلية الهندسة والتكنولوجيا بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية، وعمداء الكليات.

وفى كلمته، هنأ الدكتور هشام سعودى الخريجين من المهندسين فى جميع التخصصات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهو الصرح العلمى الذى يخرج سنويا متخصصين متميزين فى كل المجالات لخدمة مصر والوطن العربى تحت قيادة الدكتور إسماعيل عبد الغفار، والدكتور أكرم سليمان، عميد كلية الهندسة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور عادل بلال، نائب رئيس الأكاديمية والقائمين على العملية التعليمية.

كما قَدم كل التقدير والاحترام لأولياء الأمور لجهودهم مع أبنائهم، وطالب الخريجين بالتسلح دائمًا بالعلم والمعرفة وأدوات العصر لتحقيق لمصر كل التقدم والتطوير.

كما طالب الخريجين المشاركة فى جميع الأنشطة المقدمة فى نقابة المهندسين بالإسكندرية من مختلف اللجان المتنوعة، بالإضافة إلى الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم ولأسرهم.