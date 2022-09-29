أصالة تحيى حفلا غنائيا غداً احتفالا باليوم الوطنى السعودى

تحيى المطربة أصالة حفلا غنائيا غدا على مسرح أبو بكر سالم بالسعودية ضمن الاحتفال باليوم الوطنى السعودى.

وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة أصالة خلال حفلتها الأخيرة بمدينة دبي ، والتي حظيت بإقبال جماهيري كبير .

وظهرت أصالة فى الفيديو وهي تقوم بخلع الحذاء أثناء وجودها على المسرح ، وهو الفعل الذى فعلته قبل ذلك فى إحدى الحفلات.

وكشفت الفنانة أصالة ، حقيقة إجرائها عمليات تجميل بعد تداول صورة لها تغير كثير من ملامحها ، حيث غرد الكثيرين من رواد السوشيال ميديا أنها أصبحت تشبه بسمة بوسيل.

وعلى سبب تغير ملامحها، خاصة بعد ملاحظة الجمهور خلال إحيائها آخر حفلاتها، قالت أصالة لبرنامج the insider على هامش مشاركتها في حفل على مسرح كوكا كولا آرينا في دبي، منذ يومين: ده موضوع يطول شرحه، فيه أشياء كثيرة، لسه في طور الشفاء مخفتش على الآخر وده موضوع لازم أقعد فيه على كرسي ونحكي فيه من الأول.

ووجهت أصالة الشكر لزوجها فايق حسن الذي ساعدها في خروج ألبومها الأخير إلى النور حيث كانت اختياراتهما واضحة ومتفقين عليها.

وحرصت الفنانة أصالة ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور.

وعلقت قائلة: "أوّل حفله بعد الصّيف بدبي الرائعة الحلوة المفرحة حاولت أشبه مشاعري الطايرة من الفرح بأني رح أرجعنّي اشتقت لصوتي واشتقت لكم شكراً لكلّ حبايبي الّلي دائماً بيكملوا صوره أنا جزء منها، ولأوًل مرًة بلبس من العالمي العزيز والرّاقي زهير مراد ، كلّلي شغف له الّلقاء بعد شوي بلاقيكم".

وظهرت أصالة ، بإطلالة مثيرة للجدل مرتدية فستان منفوش باللون الفضى المطرز ولكنها أثارت جدلا بملامحها الغريبة وهو ما دفع الجمهور معلقًا :دى عملية تجميل "؟.