29 مليون.. تفاصيل جديدة في إعارة أحمد رفعت إلى الوحدة الإماراتي

كشفت وسائل إعلام إماراتية، قيمة صفقة انتقال أحمد رفعت لاعب فيوتشر إلى نادي الوحدة الإماراتي على سبيل الإعارة.

وذكرت صحيفة الإتحاد الرياضي الإماراتية، أن صفقة إنتقال أحمد رفعت من نادي فيوتشر إلى نادي الوحدة الإماراتي تقدّر بـ 5,5 مليون درهم إماراتي ما يوازى 29,2 مليون جنيه لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

سر رحيل نجم فيوتشر

كشف أحمد حسن نجم الكرة المصريه السابق عن سر رحيل أحمد رفعت نجم فريق فيوتشر عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ”:" خاص.. رحيل أحمد رفعت عن فيوتشر بناء على رغبة اللاعب الذي رفض الاستمرار بعد أزمته الأخيرة مع جنش ورفضه للعقوبات التي وقعت عليه"

وأعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق انضمام أحمد رفعت نجم فيوتشر لـ الدوري الإماراتي.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أحمد رفعت لاعب فيوتشر في الوحدة الإماراتي إعارة بنية البيع لمدة عام".

عقوبات صارمة

قال عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إنه سعيد بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على حساب بول الأوغندي والذي قاده للعبور للمرحلة التالية من الكونفدرالية.

وأضاف عبدالظاهر السقا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن فيوتشر حقق انتصاراً صعباً، رغم الغيابات التي عانى منها، وعدم حصول الفريق على راحة بعد انتهاء الموسم المنصرم.

وأكمل:" فيوتشر عاني من غياب عدد من لاعبيه البارزين، بجانب عدم خبرة غالبية نجومه، خاصة أن الفريق يخوض مباراته الأولى بالكونفدرالية، لكننا نجحنا في النهاية بتخطي هذه العقبة".

وواصل :" علي ماهر تواجد في المدرجات لعدم حصوله على الرخصة A، ونبحث عن حل حتى يستطيع المدير الفني لفيوتشر، الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق في اللقاءات القادمة".

وعن غياب جنش ورفعت عن المباراة، قال :" إدارة النادي قررت إيقاف جنش وأحمد رفعت لأجل غير مسمى والعقوبة المالية لم تحدد".

ومنح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبي الأبيض راحة من التدريبات لمدة 3 أيام، عقب الفوز على إيليكت سبورت بطل تشاد مساء يوم الأحد الماضي.

وتأهل فريق الزمالك لدور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بعدما فاز على إيليكت سبورت التشادي بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي في إياب الدور التمهيدي للبطولة، بعد ما سبق وفاز الأبيض بهدفين في لقاء الذهاب.