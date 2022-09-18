عقوبة فيوتشر القاسية وراء غياب جنش ورفعت عن مباراة بطل أوغندا بالكونفيدرالية|تفاصيل

قال عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، إنه سعيد بالفوز الصعب الذي حققه فريقه على حساب بول الأوغندي والذي قاده للعبور للمرحلة التالية من الكونفدرالية.

وأضاف عبدالظاهر السقا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن فيوتشر حقق انتصاراً صعباً، رغم الغيابات التي عانى منها، وعدم حصول الفريق على راحة بعد انتهاء الموسم المنصرم.

وأكمل:" فيوتشر عاني من غياب عدد من لاعبيه البارزين، بجانب عدم خبرة غالبية نجومه، خاصة أن الفريق يخوض مباراته الأولى بالكونفدرالية، لكننا نجحنا في النهاية بتخطي هذه العقبة".

وواصل :" علي ماهر تواجد في المدرجات لعدم حصوله على الرخصة A، ونبحث عن حل حتى يستطيع المدير الفني لفيوتشر، الجلوس على مقاعد بدلاء الفريق في اللقاءات القادمة".

وعن غياب جنش ورفعت عن المباراة، قال :" إدارة النادي قررت إيقاف جنش وأحمد رفعت لأجل غير مسمى والعقوبة المالية لم تحدد".