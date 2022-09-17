فيوتشر يكشف سر تواجد علي ماهر بمدرجات الكونفدرالية.. وموعد إعلان الصفقات الجديدة

كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضي لنادي فيوتشر، سر تواجد علي ماهر المدير الفني للفريق في المدرجات أثناء مباراة بول الاوغندي، في إطار منافسات دور ال64 في الكونفدرالية.

ونجح فريق فيوتشر في التأهل لدور ال32 في الكونفدرالية بعد التفوق بمجموع المباراتين على بطل أوغندا بهدف دون رد.

وقال عبد الظاهر في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "تواجد علي ماهر في المدرجات بسبب عدم حصوله على الرخصة A، وهذا ليس تقصيرا منه ولكن اتحاد الكرة لم يجري دورات في الفترات الماضية".

وتابع: "سنعلن التعاقد مع صفقات جديدة في مؤتمر خلال الفترة المقبلة".

تأهل فيوتشر الي دور الـ32 علي حساب وبول جينجا الأوغندي بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب السلام بالقاهرة، في مباراة الإياب للدور التمهيدي لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء هدف فيوتشر في الدقيقة 81 بعد ركلة حرة علي حدود منطقة الجزاء نفذها جوزيف نجويم عن طريق تسديدة رائعة بالقدم اليسرى سكنت أعلى يمين المرمى