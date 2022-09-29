روساتوم تشارك في المؤتمر العام الـ 66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية

تشارك شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية، في أعمال المؤتمر العام الـ66 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المُنعقد في العاصمة النمساوية فيينا في فترة ما بين 26 و30 سبتمبر 2022.

وتنظم روساتوم سلسلة من الفعاليات في إطار المؤتمر بالصيغتين الحضورية والافتراضية، وذلك بمشاركة خبراء دوليين في مجال الطاقة النووية إلى جانب ممثلين عن الشركة.



وبدأ برنامج روساتوم في بفاعلية مكرسة لموضوع التعاون الدولي في إنشاء مراكز للأبحاث النووية وإنتاج النظائر المشعة وذلك يوم 26 سبتمبر.

وفي يوم 27 سبتمبر أقيمت فعالية عبر الإنترنت لبحث مدى تطابق مشاريع الطاقة النووية مع المعايير الواردة في تصنيف الاتحاد الأوروبي للأنشطة الخضراء والذي يخلق إطارا للاعتراف بتقنيات الطاقة النووية الحديثة باستدامتها بما يتوافق مع متطلبات الرقابة البيئية أو الخضراء؛ وعلى وجه الخصوص مع متطلبات "تصنيف التمويل المستدام" للاتحاد الأوروبي.

كما تتناول هذه الجلسة بعض الابتكارات في مجال إنتاج الوقود بالإضافة إلى إغلاق دورة الوقود النووي والتصرف الآمن في الوقود النووي المستهلك. وتأتي تلك الفعالية بمشاركة متحدثين من أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمعهد الصيني لاستراتيجية الصناعة النووية (CINIS، هي شركة فرعية مملوكة بالكامل للمؤسسة النووية الوطنية الصينية CNNC) وشركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة النووية وشركات تابعة لها.



كما أقيمت أيضا 3 فعاليات عبر الإنترنت تتمحور حول موضوع إدارة الوقود النووي المستهلك، بعناوين "الإخراج من الخدمة وإدارة النفايات المشعة: دروس الماضي والتكيف مع تحديات الحاضر والتقنيات المستدامة للمستقبل" (27 سبتمبر)؛ و" إغلاق دورة الوقود النووي: الطريق نحو الاقتصاد الدائري" و"إدارة الوقود النووي المستهلك في إطار دورة الوقود المستدامة" (28 سبتمبر).

ومن ثم تم تنظيم فعالية حضورية مكرسة لذكرى مرور 10 سنوات على انطلاق الشراكة بين أكاديمية روساتوم الفنية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعنوان "أكاديمية روساتوم الفنية: 10 سنوات منذ إقامة الشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية". أما الفعاليات الافتراضية بعناوين؛ "التوجهات في التعليم النووي: منهج STEM (العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات)" (27 سبتمبر) و"نهج مركزية الإنسان كعامل رئيسي لاستدامة مؤسسات القطاع النووي" (29 سبتمبر) و"التعليم النووي كأساس للتأثير الاجتماعي طويل الأمد" (30 سبتمبر)، مجموعة من المسائل المتعلقة بتعليم وتدريب الموظفين.



كما يتم تنظيم جولات فنية افتراضية في محطات الطاقة النووية الروسية تشمل محطتي "لينينغراد" و"بيلويارسك" ومحطة "الأكاديمي لومونوسوف" النووية العائمة على هامش المؤتمر.