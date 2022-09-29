ضبط لحوم غير صالحة وتحصين 36840 طائراً ضد الأمراض الوبائية بكفر الشيخ

تمكنت حملة مديرية الطب البيطري بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط لحوم ذبيحة بقري غير صالحة للاستهلاك الآدمي تزن 189 كيلو جراماً بإحدى قرى مركز مطوبس.

كما تمكنت الحملات من 36840 طائراً ضد الأمراض الوبائية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف محمد بشار، مدير عام الطب البيطري.



كما تم تحصين 4500 طائر بلقاح إنفلونزا الطيور فضلاً عن تطهير 6 أسواق، و 2 رياشة، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم سحب 80 عينة ما قبل البيع من 6 مزارع بإجمالي عدد 36000 طائر، كما تم منح 34 تصريح نقل طيور حية حفاظا على الثروة الداجنة.