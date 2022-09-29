برسوم بسيطة .. مشروع قانون جديد بشأن التحسين في الثانوية العامة

كشفت الدكتورة صبورة السيد،عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، عن إعدادها مشروع قانون جديد سيكون من أولوياتها بدور الإنعقاد الثالث لمجلس النواب، المنتظر أن ينطلق السبت القادم متعلق بالتحسين فى الثانوية العامة، بحيث يكون هناك أحقية للطلاب فى تحسين درجاتهم فى أى من المواد أو المجموع الكلى.



جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، الخميس، مؤكدة على أنها تستهدف بشكل مباشر من القانون إتاحة الفرصة للطلاب من أجل تحسين درجاتهم حال عدم توفيقهم بالمرة الأولى بالإمتحانات، مشيرة إلى أن هذا النظام ليس بجديد على الشارع المصرى، وكثير من أولياء الأمور على مدار السنوات الماضية كانوا يطالبونها به، أثناء لقاءاتها المستمرة بهم خاصة أن هذا النظام كان متبع حتى فترة التسعينات حتى تم إلغاءه قبل 2011.

وأكدت على أنها تستهدف أيضا من مشروع القانون أن يكون برسوم بسيطة وليس مُغالى فيها كما تم طرحها من قبل الحكومة فى وقت سابق، وتكون هذه الرسوم منصوص عليها فى اللائحة التنفيذية بما يحقق المساواة بين الطلاب جميعا دون تفرقه أو تمييز حتى لا تكون هناك أى شبهات بعدم الدستورية.

وعبرت النائبة صبورة السيد عن أمنيتها بأن يتم مناقشة القانون خلال دور الإنعقاد الثالث ويتم تطبيقه خلال العام الجارى خاصة أن تحديات الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية كانت كبيرة، ومرت بإشكاليات كبيرة وكثير من الطلاب لم يوفقوا فى تحقيق أمنياتهم وتطلعاتهم التى كانوا يستهدفونها من الثانوية العامة .

