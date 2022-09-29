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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

نمتلك الذهب الأبيض.. علاء النهري: نستطيع تحقيق عائد كبير بصناعة الألواح الشمسية

الدكتور علاء النهري،
الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء

قال الدكتور علاء النهري، نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، إن الجهود المبذولة حتى الآن في مجال التغيرات المناخية غير كافية، لذا يجب الاهتمام بالمساهمات المُحددة وطنياً لكل دولة، والتي أقرها مؤتمر باريس، معقباً "كل دولة لها مساهمة وطنية لازم تقوم بتنفيذها في تخفيف حدة التغيرات المناخية أو التكييف معها".

وأضاف "النهري"، خلال لقائه على قناة "إكسترا نيوز"، أنه يجب النظر إلى الدول النامية أيضاً حتى لا يقع عليها المزيد من الأعباء، حيث يجب مساعدتها ومساندتها، معقباً "يجب أن ننبذ أي خلاف سياسي في مؤتمر المناخ كوب 27، ويجب الالتزام بالتعهدات وتنفيذها".

ونوه نائب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، بأن مصر تمتلك المادة الخام لصناعة الألواح الشمسية وهي "الذهب الأبيض"، مطالبا "أنا عايز تبقى شراكتنا مع دول العالم تكون في المادة الخام ديه والمصانع وبالتالي يكون العائد كبير لمصر".

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