تعيش في صدمة.. تفاصيل الحالة النفسية لـ يسرا بعد رحيل هشام سليم

كشف النقيب أشرف زكى لبرنامج et بالعربى، عن الحالة النفسية للفنانة يسرا بعد رحيل الفنان هشام سليم .

وقال أشرف زكى: "فقدت إنسان رفيع الخلق وتشرفت إننا أشتغلنا مع بعض فى النقابة".

وعن الحالة يسرا النفسية، أوضح أشرف زكى: "بتعيش فى صدمة كبيرة، وكانت فى الجنازة تعبانة بشكل كبير ربنا يصبرها ويصبرنا كلنا".

ويذكر ان حل الفنان هشام سليم في مقابلة خاصة قبل عدة أعوام على شاشة العربية، وأجاب على 25 سؤالا بشكل سريع، وبصراحته المعهودة تحدث عن علاقته بابنته، شخصيته في فيلم امبراطورية ميم مع القديرة فاتن حمامة.

كما تطرق هشام سليم أثناء المقابلة إلى علاقته بشقيقه خالد وزوجته يسرا، وتجربته مع تقديم البرامج، ورأيه في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال هشام سليم إن أكثر سؤال مزعج بالنسبة له عن تشجيعه للأهلي أم الزمالك، مشيرا إلى أنه داعم طوال الوقت للقلعة الحمراء.

الواحد بدأ يخاف من الدنيا .. تعليق إلهام شاهين بعد وفاة هشام سليم

أعربت الفنان إلهام شاهين عن صدمتها لوفاة الفنان هشام سليم؛ وذلك خلال مداخلة تلفزيونية في برنامج التاسعة .

وقالت إلهام شاهين ل الإعلامية "شافكي المنيري"، "الأحباء يفارقونا ويذهبوا بعيدًا، والشخص يخاف من الدنيا بالفعل الآن".



وأضافت إلهام شاهين: هشام له بصمات وأعماله ستظل خالدة، لافتةً إلى أن آخر أعمال قدمتها معه كان الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، وكان وقتها العمل موجع بالنسبة إلينا رجوعًا لرحيل الفنان ممدوح عبدالعليم وقتها.

وتابعت" التقيته آخر مرة منذ 6 شهور بعد إعلان مرضه، ولم أقابله بعدها بسبب تعرضه لجلسات الكيماوي، فكنا نطمئن من بعيد خوفًا عليه حيث كان يدخل المستشفى ويخرج مرارًا".

يسرا لم تفارقه.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة هشام سليم داخل المستشفى

يكشف صدى البلد تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان هشام سليم قبل وفاته في المستشفى .

وعلم صدى البلد ان الفنان هشام سليم كان يمكث في المستشفى وكانت النجمة يسرا دائمة الزيارة له ولا تفارقه ".

كما كانت يسرا تحرص على زيارة أولاده ؛ وإرسال الطعام ومتابعة حالة هشام سليم أول بأول خاصة في ظل تدهور حالته الصحية في الأيام الأخيرة".

آخر صورة للفنان هشام سليم قبل وفاته

شهد آخر ظهور للفنان هشام سليم قبل وفاته مع ابنه نور ؛ حيث بدى عليه التعب والإرهاق .

وظهر هشام سليم خلال الصورة ؛ حيث فقد الكثير من وزنه بسبب معاناته مع مرض السرطان .

هشام سليم .. ياسمين عبد العزيز تنعي الراحل

تصدر هاشتاج هشام سليم المرتبة الأولى علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وذلك لتقديم التعازي في الفنان الراحل، وجاءت التعليقات كالتالي :"فقدان يوجع للفنان الكبير الراقي هشام سليم خالص العزاء لخالد ويسرا ونور وكل محبينه الله يرحمك".

نعت الفنانة ياسمين عبد العزيز الفنان الراحل هشام سليم، وذلك في تعليق على بصورة نشرتها للفنان الراحل هشام سليم.

جاء ذلك عبر نشر صورة له على صفحة ياسمين عبد العزيز الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”

وعلقت ياسمين عبد العزيز:" البقاء لله ربنا يرحمه".

وفاة هشام سليم

وكان قد توفي اول أمس الفنان هشام سليم ، بعد صراع مع مرض السرطان ، حيث شيعت الجنازة امس مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

هشام سليم والسرطان :

وما لا يعرفه الكثير أن هشام سليم كان مصاب بسرطان الرئة ، وهو ثالث أكثر أنواع السرطانات شيوعًا في العالم والسبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالسرطان في الولايات المتحدة، وفقًا لجمعية السرطان الأمريكية (ACS) فإنه أكثر شيوعًا عند الذكور ، وفي الولايات المتحدة ، الذكور السود أكثر عرضة بنسبة 12 ٪ للإصابة به من الذكور البيض.

هشام سليم .. ولقاء نادر عن السرطان

وقد تحدث هشام سليم فى حوار نادر له مع الإعلامية منى الحسينى وبرنامجها الأشهر فى التسعينيات "حوار صريح جدا"، سألته إن كنت تملك جائزة مالية لمن تهديها، فأجاب هشام سليم: "أهديها لمعهد السرطان.. مرض خبيث بايخ.. اللى بيمرض بيه محتاج فترة علاج طويلة قوى.. والعلاج ثمنه غالى قوى.. متهيألى يبقى حاجة كويسة إن أودع الجائزة المالية فى معهد السرطان".

أعمال هشام سليم:

هشام سليم أحد النجوم الذين قدموا عديد من الأعمال الفنية المميزة ولعل من أبرزها: فى التليفزيون "ظل المحارب وليالي الحلمية وهجمة مرتدة وحرب الجواسيس وفى ايد أمينة

وفى السينما: قليل من الحب كثير من العنف وخيانة مشروعة والعاصفة ويا مهلبية يا.