مادة جديدة وأعمال سنة .. التفاصيل الكاملة لشكل العام الدراسي 2023

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه بالنسبة لشكل العام الدراسي الجديد، فقد تقرر دمج التكنولوجيا في البرنامج الدراسي.

واوضح وزير التربية والتعليم ان هذا سيتم من خلال: تحقيق نسبة الـ25% من حصص مشاهدات القنوات التعليمية بالمدارس من خلال قناة "مدرستنا (1، 2، 3)" في العملية التعليمية، بمختلف مراحل التعليم، من خلال (السبورة الذكية، أو الداتا شو، أو أجهزة الكمبيوتر)، مما سيساهم بشكل فعال في توفير وقت كافٍ؛ لممارسة الأنشطة بمختلف أنواعها: الرياضية، والثقافية، والفنية، والعلمية، والتكنولوجية، والمساهمة في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم، بالتعاون مع وزارتي الشباب والرياضة والثقافة.

ماذا قال وزير التعليم عن المعلمين اليوم ؟

وفيما يخص المعلم، أكد الوزير أن المعلم هو شريان العملية التعليمية، وتعمل الوزارة على بناء قدرات المعلمين والتنمية المهنية الدائمة لهم، لأنهم مسئولون عن إعداد أبنائنا الطلاب للمستقبل، وليكونوا قادرين على إدارة وإنتاج المعرفة، والمنافسة عالميًا، سواء في التعليم العام أو التعليم الفني.

وأشار الوزير إلى أهمية توفير بيئة عمل مناسبة للمعلمين؛ تتميز بالاحترام والتقدير، وتليق بمكانتهم المتميزة، وتضمن أداءهم لرسالتهم السامية على الوجه الأمثل، مشيرًا إلى أنه في الاحتفال بعيد المعلم سيتم تكريم عدد من المعلمين المتميزين أصحاب القصص الملهمة خلال الاحتفال، والإعلان عن مبادرة "أنا المعلم" والتي من خلالها سيتم تقديم خدمات للمعلم، حيث سيتم تسجيل نقاط للمعلمين وفقًا لكفاءتهم في أداء عملهم، وتحويل هذه النقاط إلى "سند المعلم" تمنحه تخفيضات كبيرة عند شراء مستلزماته.

كما أعلن الوزير عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية باختيار وتدريب 1000 معلم من المعلمين الشباب؛ ليتلقوا برنامجًا تدريبيًا متميزًا ليصبحوا مديري مدارس.



آلية تطبيق درجات أعمال السنة

وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة لأعمال السنة في صفوف النقل، أوضح الوزير أن أعمال السنة للطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي وتقسم كالتالي (5% للسلوك، و5% مواظبة، و10% اختبار سريع وقصير يعده موجه المادة ويكون على مستوى المدرسة؛ لضمان الحوكمة؛ بحيث يحصل الطالب على الدرجة الأعلى من أعمال السنة بواقع شهرين لكل ترم لسنوات النقل)؛ لضمان مذاكرة الطالب أولًا بأول ورصد نقاط التميز، ومعالجة نقاط الضعف والقصور وتصحيح المسار، مضيفًا أن الشهادة التي سيحصل عليها الطالب ستكون معبرة عن درجاته وميوله واتجاهاته والنواحي الشخصية.



استحداث مادة المشروعات البحثية

نوه الدكتور رضا حجازي عن استحداث مادة المشروعات البحثية وهي مقررة على الطلاب بدءًا من الصف السادس الابتدائي، (بحث لكل فصل دراسي)؛ الهدف منها تنمية مهارات البحث لدى الطلاب، وهي مادة رسوب ونجاح ولا تضاف للمجموع، وتتناول المشروعات والإنجازات القومية والتحديات الكبرى التي تواجه الدولة، وينفذها الطالب في مجموعات من 3 إلى 5 طلاب بحيث يكون المسئول عنها رائد الفصل، مستعينًا بكشف يوضح آليات ومحاور التطوير على مستوى المدرسة، كما تعقد مسابقات يتم من خلالها اختيار أفضل المشروعات وتكريم الطلاب الذين قاموا بإعدادها.