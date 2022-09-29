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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رضا حجازي يكشف تفاصيل مشروع حوكمة التعليم الخاص

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تُعد لمشروع كبير حول حوكمة التعليم الخاص. 

وقال وزير التربية والتعليم ، سيتم وضع ضوابط واضحة  لعملية ترخيص المدارس الخاصة وتصنيف المدارس.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير العملية التعليمية.
 

وكانت قد عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم، مؤتمرًا صحفيًا؛ للإعلان عن تفاصيل الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد 2022-2023 ومناقشة آخر مستجدات العملية التعليمية وتوضيح أهم ملامح المرحلة القادمة، التي تستدعي تضافر جهود جميع الأطراف المعنية بقطاع التعليم، والتوجهات المستقبلية الهادفة إلى تطوير العمل بالوزارة.

وأعرب الدكتور رضا حجازى عن سعادته بهذا اللقاء، مثمنًا الدور المحوري والهام للسادة الإعلاميين فى نشر الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن ونشر الحقائق وتوضيح الرؤى ودحض الشائعات، من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمواطنين ومستقبل أبنائنا الطلاب، مؤكدًا دور الإعلام المحوري والداعم لتطوير التعليم في مصر.

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية وضعت خطة للتطوير، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على استكمال هذه الخطة مع تصويب وتعديل بعض آليات التنفيذ، مشيرًا إلى أنه بحلول عام 2027 يكون قد تم استكمال التطوير في كل مراحل العملية التعليمية.

وأكد الوزير أن الوزارة تسعى لتوفير منظومة تعليمية متميزة؛ من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما تعمل الوزارة على تهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن والصحي لأبنائنا الطلاب والمعلمين وكل القائمين على العملية التعليمية؛ لتحقيق عام دراسي جديد منضبط وآمن، وقدم الوزير التهنئة ببدء عام دراسي جديد يحقق آمال كل الطلاب، مؤكدًا أن الوزارة تهدف إلى عودة المدرسة لدورها الاجتماعي في تنشئة وإعداد الطلاب للمستقبل، وأن تكون جاذبة وممتعة للتعلم.
 

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