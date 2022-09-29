عالم أكثر عدلا.. بوتين يحذر من مذبحة دموية يشنها الغرب بالدول المستقلة

قال الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، إن دول الغرب تحاول إثارة صراعات دموية فى بلدان رابطة الدول المستقلة.

وقال بوتين في كلمته أمام رؤساء أجهزة الاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة: ”متابعة لأهدافهم، فإن خصومنا الجيوسياسيين، كما قلنا مؤخرًا، مستعدون لفضح الجميع، أي شخص، أي دولة، لتحويلها إلى بؤرة الأزمة، وإثارة ثورة ملونة وإطلاق العنان لمجزرة دموية. نحن شاهد كل هذا أكثر من مرة".

وأوضح بوتين، أنه “يتم ذلك من أجل منع تشكيل نظام عالمي أكثر عدلاً، يحاول الغرب إعادة إشعال الصراعات القديمة، وخلق مشاكل وأزمات جديدة”.

وأضاف أن “عالما أكثر عدلا يتشكل أماما أعيننا في الوقت الراهن”.

وقال إن "الهيمنة أحادية القطب تنهار بشلك متسارع. هذه حقيقة موضوعية يرفض الغرب بشكل قاطع تحملها”.

وشدد بوتين على أن الأمن الخارجي والاستقرار الداخلي هما الشرطان الأساسيان للتطور التدريجي لدول المنطقة.

وحث الرئيس الروسي على تحليل المخاطر الأمنية للبلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة وتعزيز الدعم المتبادل.

ورابطة الدول المستقلة تتكون من 12 دولة كانت تكوِّن في السابق جمهوريات الاتحاد السوفييتي.

وهذه الدول الأعضاء هي: أرمينيا، وأذربيجان، وجورجيا، وبيلاروس، وكازاخستان، وكيرجستان، ومولدوفا، وروسيا، وطاجكستان، وتركمانستان، وأوكرانيا، وأوزبكستان وعاصمة الرابطة هي مينسك في بيلاروس.