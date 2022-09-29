عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فالفيردي يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني متفوقا على ليفاندوفسكي

فيدي فالفيردي
فيدي فالفيردي

فاز الأوروجواياني فيدي فالفيردي متوسط ميدان ريال مدريد، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر الجاري.

وحصل فالفيردي على الجائزة من رابطة الليجا، متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، سامو كاستييخو لاعب فالنسيا، داني باريخو متوسط ميدان فياريال، نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، برياس مينديز لاعب ريال سوسيداد، والايطالي لويز فيليبي لاعب ريال بيتيس.

وفاز فالفيردي بالجائزة بعدما سجل هدفين وصنع آخر في 3 مباريات للفريق خلال شهر سبتمبر، وقادهم للفوز على ريال بيتيس، ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد لعب 6 جولات من عمر المسابقة.

فالفيردي فيدي فالفيردي ريال مدريد أفضل لاعب في الدوري الإسباني ليفاندوفسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفضت شرع الله.. القصة الكاملة لوفاة صيدلي حلوان وأسباب حبس الزوجة وعائلتها

وقعوا رسميا .. بالأسماء شوبير يعلن عن صفقتين جديدتين لـ الأهلي

الزوجة الثانية السبب| زوج شقيقة صيدلي حلوان المقتول يكشف مفاجأة من العيار الثقيل|فيديو

مقابل 1.7 مليون دولار.. تفاصيل ضم الأهلي للاعب برازيلي جديد

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

السبب في تيشيرت الفريق .. مفاجأة بـ خسارة يد الزمالك من الترجي

الدولار يصعد بجنون واليورو يتراجع.. أسعار العملات العالمية اليوم

مصير البابل شيت والتحسين.. حجازي يعلن مفاجآت بشأن امتحانات الثانوية العامة 2023

ترشيحاتنا

الأولمبياد الخاص: السيسي أول رئيس بالشرق الأوسط يحصل على الجائزة الدولية

فسح وخروجات.. شقيق صيدلي حلوان يكشف مفاجئات عن علاقته بزوجته.. فيديو

القنصلية المصرية في هيوستن تنجح في استرداد تابوت فرعوني من العصور القديمة

تراجع الدولار الأمريكي عالميا.. والجنيه الإسترليني يسجل ارتفاعا كبيرا

رئيس الوزراء يتفقد أعمال تجديد ورفع كفاءة محكمة شمال القاهرة

وزير التعليم للطلاب: المدرسة بيتك الثاني.. مش عاروزين شهادة بدون تعلم| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خدر وتنميل اليدين.. هل ينبه لوجود حالة مرضية خطيرة؟

بإطلالة كاجوال.. إلهام شاهين تتألق على البحر | شاهد

بالجلد الأسود.. شاهد إطلالة جديدة لـ ياسمين صبري

ظهور ابن سرّي لـ تشارلز وكاميلا بعد 56 عامًا اختفاء عن الأنظار

فيديو

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي وجود نقص في الأرز والسكر| تفاصيل

شبيهة إلهام شاهين ليست الأولى.. شبيهات النجمات يثرن جدلا على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

مش أي حد هيشتغل مدرس ومصير البابل شيت .. ومفاجأة بمنهج رابعة إبتدائي

التعليم تدرس السماح لطلاب الثانوية العامة بإعادة السنة بهدف التحسين .. ومفاجآت سارة للمعلمين في أكتوبر القادم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ