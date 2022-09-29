فالفيردي يفوز بجائزة لاعب الشهر في الدوري الإسباني متفوقا على ليفاندوفسكي

فاز الأوروجواياني فيدي فالفيردي متوسط ميدان ريال مدريد، اليوم الخميس، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني عن شهر سبتمبر الجاري.

وحصل فالفيردي على الجائزة من رابطة الليجا، متفوقًا على البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، سامو كاستييخو لاعب فالنسيا، داني باريخو متوسط ميدان فياريال، نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو، برياس مينديز لاعب ريال سوسيداد، والايطالي لويز فيليبي لاعب ريال بيتيس.

وفاز فالفيردي بالجائزة بعدما سجل هدفين وصنع آخر في 3 مباريات للفريق خلال شهر سبتمبر، وقادهم للفوز على ريال بيتيس، ريال مايوركا وأتلتيكو مدريد.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني بالعلامة الكاملة برصيد 18 نقطة بعد لعب 6 جولات من عمر المسابقة.