4 طرق بدون مجهود لعضلات بطن بارزة

يعد الحصول على عضلات بطن او مايعرف ب سكس باكس يحتاج الي تمارين قوية لتقوية العضلات الستة بالبطن .

وقد يحتاج ذلك الي عضلة مستقيمة قوية ، فإن تدريب هذه العضلة بانتظام مباشرة من خلال التمارين الأساسية يمكن أن يساعد في أن تكون عضلاتك الست أكثر فاعلية في تحريك عمودك الفقري.

دهون البطن تحت الجلد

أكبر عامل أساسي فيما يتعلق بالرؤية المكونة من السكس باكس هو مقدار دهون الجسم تحت الجلد التي تخزنها حول معدتك.

من المهم أن تعرف أن عدم وجود سكس باكس او عضلات بطن مرئية لا يعني أن قلبك ضعيف ، أو حتى أنك تحمل وزناً زائداً.

بشكل عام ، تتطلب القيمة المطلقة المرئية المكونة من السكس باكس الي نسبة دهون في الجسم أقل بكثير من تلك المطلوبة للفوائد الصحية العامة

لذلك إذا كنت تحاول حصول علي سكس باكس يجب عليك الاهتمام ببعض الاشياء التي يعتمد عليها لاعبون الكرة لظهور الساكس باكس وهي

النوم 7 ساعات على الأقل يوميا

تمرن بانتظام مع الأوزان والقلب، بغض النظر عن العوامل الأخرى ، يمكن أن تقلل التمارين المنتظمة من دهون الجسم. تدعم الدراسات استخدام كل من التمارين الهوائية والتمارين المقاومة لتقليل نسبة الدهون في الجسم .

لجني أقصى قدر من الفوائد ، ضع في اعتبارك دمج كلا الشكلين من التمارين في روتينك.

تناول نظامًا غذائيًا غنيًا بالفواكه الطازجة والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون

يرتبط تناول نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات الطازجة بفقدان الوزن والحفاظ عليه.

على سبيل المثال ، وجد تحليل تلوي حديث أن تناول الفاكهة والخضروات لدى النساء يرتبط ارتباطًا مباشرًا بفقدان الوزن ودهون الجسم