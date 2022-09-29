وزيرة الهجرة : الإعلان عن محفزات ومميزات بنكية للمصريين بالخارج قريبًا

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، إن الوزارة لديها خطتين الأولى على المدى البعيد والآخر يتم تنفيذه حاليا.

مشيرة إلى أن المؤتمر الثالث للكيانات المصرية بالخارج، أصدر توصيات بإنشاء شركة لاستثمار المصريين في الخارج في وطنهم وتم اعتمداها من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء و تم التنسيق مع البورصة وهيئة الرقابة المالية ووزارتي التجارة والمالية.

وأضافت السفير سها جندي في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، استطعنا جلب عروض خاصة وأسعار حصرية لتذاكر طيران مخفضة للأسر المصرية في الخارج عبر شركة "مصر للطيران" لأول مرة وحظي بكثير من التأييد، بما يتضمن خصومات على سعر التذكرة الخاصة بالزوجة تصل حتى 25%، كما سيتم منح تخفيض لأسعار تذاكر الأطفال حتى 33% لعدد طفلين.

وأوضحت وزيرة الدولة للهجرة، أنها التقت الدكتور محمد معيط وزير المالية، في إطار حرص الحكومة على تحفيز المصريين العاملين بالخارج على الاستثمار في مصر، وإعلان محفزات بنكية لهم.

