نادية الجندي: أنا نشيطة جدا وعمري ما هعتزل الفن تماما ..فيديو

حلت الفنانة القديرة نادية الجندي، ضيفة على الإعلامية "اسما ابراهيم" في برنامجها "حبر سري" المذاع عبر قناة القاهرة والناس مساء اليوم.

وكشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل مثيرة للغاية عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن حقيقة اعتزالها.

كما قامت الفنانة نادية الجندي بالإجابة على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.

وعند سؤالها عن حقيقة اعتزالها قالت: "أنا من غير الفن لا أسوى شيء، متابعة:" "الفن بالنسبة لي هو الغذاء الروحي"

وأكملت: "عمري ما هعتزل الفن تماما في الوقت الحالي فأنا نشيطة جدا، معقبة:""اعتزالي الفن مثل السمكة اللي بتطلع من الماية".

وأعلنت: "ممكن في حالة واحدة بس اني اعتزل وهي لما جمهوري يبقى مش راضي عن أعمالي".

وواصلت: "حب جمهوري ليا هو القوة والدفعة اللي بتخليني دائما للأمام".