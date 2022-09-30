عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نادية الجندي: أنا نشيطة جدا وعمري ما هعتزل الفن تماما ..فيديو

نادية الجندي
نادية الجندي

حلت الفنانة القديرة نادية الجندي، ضيفة على الإعلامية "اسما ابراهيم" في برنامجها "حبر سري" المذاع عبر قناة  القاهرة والناس مساء اليوم.

txt

صادق ومحبوب.. نادية الجندي تكشف مواصفات فتى أحلامها

txt

نادية الجندي: غادة عبدالرازق ظلمت نفسها بمسلسل الباطنية

وكشفت الفنانة نادية الجندي عن تفاصيل مثيرة للغاية عن حياتها الشخصية، بالإضافة إلى الحديث عن حقيقة اعتزالها.

كما قامت الفنانة نادية الجندي بالإجابة على أسئلة البرنامج بكل صراحة ووضوح.

وعند سؤالها عن حقيقة اعتزالها قالت: "أنا من غير الفن لا أسوى شيء، متابعة:" "الفن بالنسبة لي هو الغذاء الروحي"

وأكملت: "عمري ما هعتزل الفن تماما في الوقت الحالي فأنا نشيطة جدا، معقبة:""اعتزالي الفن مثل السمكة اللي بتطلع من الماية".

وأعلنت: "ممكن في حالة واحدة بس اني اعتزل وهي لما جمهوري يبقى مش راضي عن أعمالي".

وواصلت: "حب جمهوري ليا هو  القوة والدفعة اللي بتخليني دائما للأمام".

نادية الجندي القاهرة والناس غادة عبدالرازق الاعلاميه أسما قناة القاهرة والناس حبر سري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماما طلبت أكل لما بابا وقع من البلكونة..نجل صيدلي حلوان يكشف التفاصيل

الفراخ في خطر والرصيد صفر.. ماذا يحدث في سوق الدواجن والبيض؟

مصرع وإصابة 5 مهندسين.. التحريات تكشف سبب حادث انقلاب سيارة محور الضبعة

شاهد.. دخان كثيف يغطي سماء تبوك السعودية.. ماذا يحدث؟

فرج عامر يكشف تفاصيل مكالمة مدرب بوليفار مع مسئول كبير بالأهلي

صنع وسجل 31 هدفا .. أرقام إبراهيم عادل صفقة ليفربول المحتملة

موعد صرف معاش شهر أكتوبر 2022

أحرجت الجميع .. إعلامي يوجه لومًا علنيًا لـ محمد رمضان | فيديو

ترشيحاتنا

يقترب من 100 ألف جنيها .. أوفر برايس على نيسان صني |تفاصيل

أصلي على النبي يوم الجمعة كثيرا ولا تتحقق حاجتي.. فماذا أفعل؟

أوبو تحضر لأرخص موبايل في شهر أكتوبر

صراخ وعويل من والدة صيدلي حلوان: رموك غدر من البلكونة يا ولاء..فيديو

بريطانيا .. ارتفاع غير مسبوق للتضخم بعد انهيار الجنيه الإسترليني

برج القوس.. حظك اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022 : استمتع بوقتك الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عذرًا ليفربول ارجع لبيتك يا أبو مكة|عندما ظهر محمد صلاح بقميص الزمالك..تفاصيل

يسبب النزيف .. احذري الإفراط في تناول الزنجبيل

أطباء يحذرون .. حكاية سر رخص كبدة العربيات والوصفة السرية لمحل شهير

إزاي تتعشى بـ 5 جنيه.. صينية بطاطا في الفرن

فيديو

كل ما تريد معرفته عن قضية صيدلي حلوان ولاء زايد "فيديوجراف"

الفراخ في خطر .. أزمة تضرب الدواجن المصرية بسبب حرب روسيا وأوكرانيا "فيديوجراف"

العالم يكرم السيسي.. تفاصيل منح الأولمبياد جائزة رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة للرئيس

موعد انتهاء الموجة الحارة… تفاصيل حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا التهديد بإفشاء الأسرار

مني أحمد

الزعيم الخالد

فادى عماد

الأزمة الأوكرانية بين غرور الغرب والندية الروسية

كريمة أبو العينين

زمن الفنانين

د. صفوت عمارة

التكامل سر نجاح العلاقة الزوجية

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "28"

اﻟﻤﺰﻳﺪ