شهد طريق بورسعيد الإسماعيلية السريع بحدود بورسعيد الإدارية حادث مأسوى لوفاة طفل صدمته سيارة.

مصرع طفل صدمته سيارة جنوب بورسعيد



كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي بلاغ بمصرع طفل أمام قرية العاشر من رمضان جنوب بورسعيد صدمته سيارة.

تم على الفور تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد للوقوف على أسباب الحادث وملابساته والاستماع لأقوال الشهود و الوصول السيارة المتسببه فى الحادث وضبط الجانى

ومن جانبها استقبلت مستشفي ٣٠ يونيو جنوب بورسعيد جثة الطفل محمد محمود عبد الستار ١٠سنوات وتم وضعها بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة