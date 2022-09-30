سلام بورسعيد تستقبل شقيقين أصيبا فى مشاجرة بسوق الأسماك

أصيب مواطنان فى مشاجرة داخل سوق الأسماك الجديد بمحافظة بورسعيد نقلا على إثرها للعلاج بأحد مستشفيات المحافظة .

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي بلاغ يفيد إصابة مواطنان نتيجة مشاجرة نشبت بسوق الأسماك الجديد نقلا على إثرها لتلقي العلاج بمستشفى السلام التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فرع بورسعيد

تم على الفور تشكيل فريق بحث تحت إشراف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد للوقوف على أسباب الحادث وضبط كافة أطراف الشجار و العرض على النيابة العامة .

واكدت التحريات أن المصاب الأول محمد جليل ذكى٣٤سنة والمصاب الثانى شقيقه فاضل جليل ذكى ٤٠سنة وتبين وجود جروح متفرقة بالجسم والحالة العامة مستقرة .

وتواصل أجهزة البحث جهودها لضبط الطرف الثانى و العرض على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها تجاه الواقعة .