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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل تفكير المرأة في غير زوجها حرام؟..الأزهر يجيب

أبو اليزيد سلامة،الباحث
أبو اليزيد سلامة،الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء

هل تفكير المرأة في غير زوجها حرام؟..سؤال ورد عبر الصفحة الرسمية ل"فتاوى البلد"،وأجاب عليه الباحث الشرعي بهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، أبو اليزيد سلامة.

وقال سلامة،إنه يجب التفريق بين التفكير وما يترتب عليه فإذا كان مجرد خاطر من الشيطان ثم إستغفرت الله عليه وتابت فلا شئ في ذلك، أما إذا إنتقل التفكير لمرحلة الإعجاب أو العلاقة غير المشروعة فهذا ولاشك في حرمته.

وأضاف مستشهدا بموعظة ابن تيمية"نفسك إن تشغلها بالحق شغلتك بالباطل"،فيجب أن يشغل المرأة نفسها بشئ به الخير له ولمن حوله ويذكر الله مع قراءة القرآن، موضحا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن أمة الإسلام مرحومة ولايأخذها الله بما وسوس لها الشيطان.

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