إصابة شخصين في مشاجرة بـ بورسعيد

أصيب مواطنين فى مشاجرة نشبت بينهما بالحى الإماراتى جنوب محافظة بورسعيد نقل على إثرها إلى المستشفى، فى محاولة لإنقاذهما.

كان اللواء مدحت عبد الرحيم مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد تلقي اخطارات من مستشفيات عطاء التخصصي والسلام التابعة لمنظومة التأمين الصحى الشامل فرع بورسعيد بوصول مصاب لكلاهما بادعاء اعتداء من آخر.

وأكد الإخطار الأول استقبال مستشفى عطاء التخصصى بحى المناخ فى بورسعيد المصاب احمد ياسر رمضان ٢٤سنة مقيم بالحى الإماراتى عمارة ٣٤ وتبين وجود جرح طعنى بالفخد الأيمن.



كما أكدت مستشفى سلام بورسعيد استقبال المصاب محمد رفعت عباس 35سنة مقيم بالحى الإماراتى عمارة 40 بادعاء إعتداء من آخرين وتبين وجود جرح طعنى شبه نافذ بالصدر من الناحية اليسرى.

تم تشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف اللواء ضياء زامل مدير مباحث بورسعيد لسرعة الوقوف على أسباب الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على نيابة بورسعيد العامة المختصة لمباشرة تحقيقاتها .