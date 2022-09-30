نشرة المرأة والصحة.. عادات تؤدي لهشاشة العظام وأرخص سناكس للأطفال في المدرسة

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نحن نأكل الكثير من الأشياء المختلفة يوميًا ، ولا ندرك كم منها ضار بالفعل بأجسامنا.

من الضروري أن تعرف أي المنتجات الغذائية هي الأفضل لحياتك ونظامك الغذائي ، ولهذا قمنا بتجميع قائمة لك. تأكد من عدم تناول الفاكهة بالمبيدات الحشرية التي تسبب السرطان

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا منشور عن اطباء الأمراض الجلدية.

وقال الناظر في منشوره " انا لست أشطر الأطباء ولا اكثرهم علما وهناك من اطباء الامراض الجلدية العظماء في مصر من هم اشطر مني واكثر علماً ولكني اجتهد لمعرفة الجديد وابذل اقصي جهد لكتابة ما اراه افضل علاج .

يعد الحصول على عضلات بطن او مايعرف ب سكس باكس يحتاج الي تمارين قوية لتقوية العضلات الستة بالبطن .

وقد يحتاج ذلك الي عضلة مستقيمة قوية ، فإن تدريب هذه العضلة بانتظام مباشرة من خلال التمارين الأساسية يمكن أن يساعد في أن تكون عضلاتك الست أكثر فاعلية في تحريك عمودك الفقري.

يعد الحفاظ على العظام من أهم العادات الصحية لذلك يمكنك غرس المعادن في عظامك خلال فترة المراهقة ، والبلوغ المبكر ، والطفولة.

من الضروري تطوير عظام قوية وصحية خلال فترة الرضاعة والمراهقة ، فهناك أشياء يمكنك القيام بها كشخص بالغ للحفاظ على صحة العظام.

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مكونات

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