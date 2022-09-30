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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. عادات تؤدي لهشاشة العظام وأرخص سناكس للأطفال في المدرسة

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي…

 

أنواع من الفاكهة تسبب السرطان .. لا تتناولها

نحن نأكل الكثير من الأشياء المختلفة يوميًا ، ولا ندرك كم منها ضار بالفعل بأجسامنا.

 من الضروري أن تعرف أي المنتجات الغذائية هي الأفضل لحياتك ونظامك الغذائي ، ولهذا قمنا بتجميع قائمة لك. تأكد من عدم تناول الفاكهة بالمبيدات الحشرية  التي تسبب السرطان 

هاني الناظر : لست أشطر الأطباء ولكني أجتهد لمعرفة الجديد

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا منشور عن اطباء الأمراض الجلدية. 

 وقال الناظر في منشوره " انا لست أشطر الأطباء ولا اكثرهم علما وهناك من اطباء الامراض الجلدية العظماء في مصر  من هم اشطر مني واكثر علماً ولكني اجتهد لمعرفة الجديد وابذل اقصي جهد لكتابة ما اراه افضل علاج .

4 طرق بدون مجهود لعضلات بطن بارزة

يعد الحصول على عضلات بطن او مايعرف ب سكس باكس يحتاج الي تمارين قوية لتقوية العضلات الستة بالبطن .

وقد  يحتاج ذلك الي  عضلة مستقيمة قوية ، فإن تدريب هذه العضلة بانتظام مباشرة من خلال التمارين الأساسية يمكن أن يساعد في أن تكون عضلاتك الست أكثر فاعلية في تحريك عمودك الفقري.

توقف عنها فورا.. عادات تؤدي لهشاشة العظام

يعد الحفاظ على العظام من أهم العادات الصحية لذلك يمكنك غرس المعادن في عظامك خلال فترة المراهقة ، والبلوغ المبكر ، والطفولة. 

 من الضروري تطوير عظام قوية وصحية خلال فترة الرضاعة والمراهقة ، فهناك أشياء يمكنك القيام بها كشخص بالغ للحفاظ على صحة العظام. 

مكونين فقط.. اصنعي أرخص سناكس لأطفالك في المدرسة

إذا كنتي تبحثين عن سناكس لاولادك بالمدرسة تقدم لكي اليوم حلقات البصل المقرمشة 

 

مكونات
هذه هي المكونات التي ستحتاجها لحلقات البصل المقرمشة هذه:

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