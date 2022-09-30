هاني الناظر : لست أشطر الأطباء ولكني أجتهد لمعرفة الجديد

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا منشور عن اطباء الأمراض الجلدية.

وقال الناظر في منشوره " انا لست أشطر الأطباء ولا اكثرهم علما وهناك من اطباء الامراض الجلدية العظماء في مصر من هم اشطر مني واكثر علماً ولكني اجتهد لمعرفة الجديد وابذل اقصي جهد لكتابة ما اراه افضل علاج

وأحاول أن اقدم للمرضي ما تعلمته من خبرتي العملية والعلمية على مدار أكثر من أربعين عاما واسعي لمساعدة المرضي ومن يلجأ لي عند الحاجة هنا علي صفحتي او علي اي صفحة او موقع دون انتظار مقابل او تقدير ايمانا بدوري وبرسالتي كانسان قبل ان اكون طبيب.

وختم كلامه اسأل الله ان يوفقني ويجعلني عند حسن ظن حضراتكم والناس بي.