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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أنواع من الفاكهة تسبب السرطان .. لا تتناولها

صدى البلد

نحن نأكل الكثير من الأشياء المختلفة يوميًا ، ولا ندرك كم منها ضار بالفعل بأجسامنا.

 

 من الضروري أن تعرف أي المنتجات الغذائية هي الأفضل لحياتك ونظامك الغذائي ، ولهذا قمنا بتجميع قائمة لك. تأكد من عدم تناول الفاكهة بالمبيدات الحشرية  التي تسبب السرطان 

 

 

وقد تعرف ذلك من خلال ورقة يعتقد البعض أنّ الغرض الوحيد من هذه الملصقات الموجودة على الفاكهة هو فقط لمعرفة بلد المنشأ ولكن قلّة منهم فقط يدري أنه يوجد في هذه الملصقات أرقام لها دلالات.

مثل:
إذا كانت تحوي على 4 أرقام وكان الرقم الأول 4أو 3، فهذا يعني أن هذه الفاكهة قد تمّ رشّها بالمبيدات الحشرية،..

وإذا كان عدد الأرقام 5 وأول رقم منها هو 9 فذلك يدل على أن هذه الفاكهة عضوية، ..

أما إذا كان أول رقم 8 فهذا يعني أنّ هذه الفاكهة معدّلة وراثياً ....

 

تسبب السرطان المنتجات الغذائية المبيدات الحشرية تناول الفاكهة فاكهة تسبب السرطان

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