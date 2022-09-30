حادث مؤلم.. نقل تدهس شابين داخل توك توك أسفل دائري الوراق

شهدت منطقة الوراق بالجيزة حادثا مأساويا عقب دهس سيارة نقل لتوك توك أسفل الطريق الدائري ما أسفر عن مصرع شابين بداخله.

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة إخطارا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أسفل الطريق الدائري بمنطقة الوراق أسفر عن خسائر في الأرواح، انتقلت على الفور قوات الأمن إلى مسرح الحادث وتبين أنه أثناء سير توك توك يستقله شابان اختلت عجلة القيادة بيد سائقه وتصادف مرور سيارة نقل فدهست التوك توك والشابين بداخله.

تولت سيارات الإسعاف نقل جثتي الشابين إلى المستشفى وأخطرت الجهات الأمنية أسرتيهما لاستلام جثمانيهما ورفعت أوناش المرور آثار الحادث وتم تسيير الحركة المرورية.

وتحفظت قوات الشرطة على سائق السيارة النقل لاستجوابه حول ملابسات الحادث وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.