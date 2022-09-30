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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أربعيني ملفوف في القماش .. العثور على جثة رجل داخل كرتونة ثلاجة في الجيزة

جثة
جثة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة رجل داخل كرتونة ثلاجة بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد العثور على كرتونة ثلاجة موثوقة بالحبال ويخرج منها قدم أدمية بمنطقة الوراق، وعلى الفور وجه اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.

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العثور على جثة رجل في كرتونة ثلاجة شمال الجيزة

وبالانتقال والفحص، تبين للأجهزة الأمنية بإشراف العميد هاني شعرواي رئيس مباحث شمال الجيزة، العثور على كرتونة ثلاجة موثوقة بالحبال، بداخلها جثة أدمية لرجل ملفوفة بالأقمشة.

وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثة لرجل في العقد الرابع من عمره، وملفوفة بالأقمشة داخل كرتونة ثلاجة موثوقة بالحبال.

وتم انتداب فريق من الأدلة الجنائية للوقوف على هوية الجثة، كما تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية.

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