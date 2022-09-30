هيثم نبيل يقدم تتر مسلسل "دوبامين" وأغنيتين داخل أحداث العمل

بعد تجاربه في اغاني المسلسلات..

بعد عدة نجاحات متتابعة في موسيقى وتترات المسلسلات، انتهى المطرب والملحن هيثم نبيل من تسجيل ٣ أغاني خاصة بمسلسل "دوبامين".

مسلسل "دوبامين" يعرض بداية من السبت المقبل على شاشة قناة "cbc"، وهو من تصوير إخراج رؤوف عبدالعزيز وتأليف محمد جلال وبطولة ريم مصطفى، محمد كيلاني، باسل الزارو، بسنت شوقى، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، وأحمد بلال، إسراء رخا، بسنت السبقى، وحليم بركات وعدد آخر من الفنانين الشباب.

ويغني هيثم نبيل أغنية تتر المسلسل وهي "حكاوي الحب" من ألحانه وكلمات سارة سعيد، كما يغني أغنيتين داخل أحداث المسلسل هما "قلبك سكت" من ألحانه وكلمات كريم سامي، وأغنية "يا صدمة قلبي" من ألحانه وكلمات ساره سعيد، ويغنيها المطربة الصاعدة سلمى مصطفى، وجميع أغاني المسلسل من توزيع هيثم نبيل.

هيثم نبيل :

ويعد هيثم نبيل أكتر فنان مصري شارك مؤخرا في صناعة أغاني المسلسلات، إذ قدم العديد من الأغاني داخل المسلسلات والتترات خلال السنوات الأخيرة، والتي لاقت نجاح ورواج كبير، ويعد أبرزها أغاني وتترات مسلسلات "لؤلؤ"، "البرنس"، "نسل الأغراب"، "ولد الغلابة"، "دايما عامر"، وغيرها من الأعمال الدرامية، وهو ما جعله يشتهر بلقب رائد أغاني المسلسلات في السنوات الأخيرة.