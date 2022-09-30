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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة بمواصفاته وتفريغ الكاميرات.. جثة في كرتونة ثلاجة تثير الذعر بالوراق

صدى البلد

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، جهودها لكشف لغز العثور على جثة رجل داخل كرتونة ثلاجة بمنطقة الوراق شمال محافظة الجيزة.

بلاغا تلقته الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أفاد العثور على كرتونة ثلاجة موثوقة بالحبال ويخرج منها قدم آدمية بمقلب قمامة في منطقة الوراق ما اثار ذعر اهالي المنطقة وتم ابلاغ شرطة النجدة، وعلى الفور وجه اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة انتقال قوات الأمن واتخاذ اللازم لكشف ملابسات الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين للأجهزة الأمنية العثور على كرتونة ثلاجة موثوقة بالحبال، بداخلها جثة أدمية لرجل ملفوفة بالأقمشة وشرحت التحريات الأولية التي أجرتها الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الجثة لرجل في العقد الرابع من عمره، وملفوفة بكوفرتة داخل كرتونة ثلاجة موثوقة بالحبال.

تولى فريق البحث الذي يترأسه العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة فحص وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط العثور على الجثة للتوصل الى هوية الجناة ومن تخلصوا من الكرتونة كما تم تعميم نشرة بمواصفات جثة المجني عليه على أقسام الشرطة بأنحاء الجمهورية وفحص بلاغات التغيب للتوصل لهوية المجني عليه. 

تحرر المحضر اللازم وجاري استكمال الاجراءات القانونية.

الجيزة جثة رجل داخل كرتونة ثلاجة الوراق كرتونة ثلاجة تفريغ كاميرات

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