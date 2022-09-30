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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مباحث تموين القاهرة تضبط كميات من الأغذية الفاسدة

صدى البلد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، من ضبط صاحب مفرمة لحوم - كائنة بدائرة قسم شرطة عين شمس لإدارته المفرمة بدون ترخيص.

 

وتبين من الفحص تجميع وتخزين كمية قدرها 1,800طن  "لحوم مفرومة"  - 600 كيلو جرام "دهون" جميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها - ماكينة فرم - ميزان - ديب فريزر غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
          
كما تم ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية - كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية بلغت 210 كيلو جرام "كبدة" – 100 كيلو جرام "لحوم  مفرومة" – 115 كيلو جرام "عجينة حواوشى" جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها.

 

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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