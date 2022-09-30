أمن القاهرة تلبي استغاثة بنقل سيدة مسنة للمستشفى

قدمت الأجهزة الأمنية بالقاهرة المساعدة لإحدى السيدات نظراً لظروفها الصحية، فى إستجابة فورية لاستغاثتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة طلب مساعدة من أحد المواطنين لمساعدته فى نقل والدته "بالمعاش" وغير قادرة على الحركة نظراً لظروفها الصحية إلى إحدى المستشفيات من محل سكنها الكائن بدائرة قسم شرطة الساحل بالقاهرة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ ، وتم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنة ونقلها للمستشفى لتلقى العلاج.

ووجه المواطن الشكر والتقدير لرجال الشرطة على الإستجابة الفورية وتلبية إستغاثته.

جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها لتفعيل الدور المجتمعى والإنسانى من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.