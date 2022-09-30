القبض على المتهم بسرقة شقة مدير شركة في التجمع الأول

كشف رجال المباحث ملابسات واقعة سرقة شقة مدير شركة بالقاهرة الجديدة وضبط مرتكب الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من مدير إحدى شركات صيانة المشروعات - مقيم بدائرة القسم قرر بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة شاشة تليفزيون - هاتفين محمول - مبلغ مالى - جهاز "لاب توب" من داخلها.

بالإنتقال والفحص تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة القسم أمكن ضبطه .

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" كما اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المساكن وأقر بارتكابه عدد (4) وقائع سرقة بذات الأسلوب ، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى عميليه "سيئ النية" .

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموه بالسرقة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.