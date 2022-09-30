الأهلي يواصل التدريب استعداداً للاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمنافسات الموسم الجديد.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين، تحدث خلالها عن بعض الأمور المتعلقة بالاستعداد للمرحلة القادمة.

وقام الجهاز الفني بتخصيص فقرات استشفائية للاعبين في الجيم وفي الملعب، في إطار البرنامج الذي تم وضعه لتجهيز الفريق لمواجهة الاتحاد الرياضي المنستيري في ذهاب دور الـ 32 من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض ثلاث مباريات ودية؛ استعدادا للموسم الجديد، حيث فاز على بتروجت بنتيجة 5-1، وفاز على أسوان بنتيجة 2-1، وتعادل مع طلائع الجيش بدون أهداف.