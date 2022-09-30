رئيس جامعة الإسكندرية: خريجو الهندسة هم بناة الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس السيسي

شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، حفل تخريج الدفعة 76 لطلاب كلية الهندسة جامعة الاسكندرية، بملاعب كلية الهندسة، وذلك بحضور الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالإسكندرية، والدكتور عصام وهبة، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والقائم بتسيير أعمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد عبد العظيم، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ولفيف من رؤساء الجامعات السابقين، و عمداء ووكلاء الكليات، و أعضاء مجلس النواب والشيوخ، و أعضاء هيئة التدريس، وممثلي الهيئات، وأولياء الأمور.

وفي كلمته أكد الدكتور قنصوه أن الدولة المصرية تشهد بناء الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى دور خريجي كلية الهندسة فى المشاركة فى بناءها باعتبارهم مستقبل مصر وبناة الجمهورية الجديدة، ووجه د.قنصوة التهنئة للشعب المصري وقواته المسلحة في ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ لمصر آمنة مستقرة وأن تنعم بمزيد من الازدهار الخير والسلام في ظل قيادتها الحكيمة.

كما وجه "قنصوة "حديثه للخريجين مؤكداً أن مهنة الهندسة هى فى الأساس للبناء والإنماء ومن يعرف قيمة البناء لايمكن ان تمتد يده للهدم، مؤكداً أن الطلاب الخريجين سوف يشعرون بقيمة ماقاموا بدراسته داخل أروقة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والدولية، كما أشار إلى استراتيجية الجامعة الإسكندرية في التوسع بشكل كبير في إنشاء درجات علمية مزدوجة مع كبرى الجامعات العالمية في كافة التخصصات المختلفة لزيادة تنافسية خريجي جامعة الإسكندرية عالميا.

وفي نهاية كلمته أكد قنصوة أن أسر الطلاب هم من يستحقوا الشكر والتقدير لمساندتهم لأبنائهم حتي وصلوا إلى هذا اليوم وهو يوم الحصاد لمجهودهم وتفانيهم تجاه أبنائهم.

فيما أكد الدكتور أحمد جمال، نائب محافظ الإسكندرية أن قطاع التعليم والبحث العلمي شهد اهتمام غير مسبوق من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مما أسفر عن تطور كمى وكيفي في هذا القطاع، عن طريق خلق كيانات مؤسسية تدعم البحث العلمي والإبتكار على مستوى الجامعات والجهات البحثية، للتجاوب مع متطلبات العصر، بما يخدم احتياجات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، وأضاف د.جمال أن كلية الهندسة من الكليات العريقة التي استطاعت ضخ دماء جديدة فى سوق العمل المصري، حيث شاركت في كافة المشروعات القومية الكبر ى التي تقام في الجمهورية الجديدة، لافتاً أن الدولة المصرية نجحت في تنفيذ عدد هائل وغير مسبوق من المشروعات القومية والاستراتيجية مما عزز جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.



وأكد الدكتور سعيد علام أن كلية الهندسة جامعة الإسكندرية تحتفل بتخريج الدفعة 76، مؤكدا أن هذا اليوم يعد نقطة إنطلاق لتحقيق الأهداف والغايات، وأضاف علام أن الطلاب بمجرد تخرجهم من هذه الكلية العريقة، قد أصبحوا جزءًا لا يتجزأ من تاريخ هذا الصرح العظيم، وأن هذه الكلية هي من قامت بإعدادهم لصناعة تاريخهم ونجاحكم، وأشار علام ان الكلية تفخر بأبنائها ويفخر أبنائها بها، حيث تخرج منها رواد ترأسوا أعلى المناصب محليثا وإقليمياً وعالميا، مؤكداً أن الكلية اخذت على عاتقها رفع تنافسية خريجوها من خلال العديد من البرامج والاتفاقيات التي دخلت حيز التنفيذ مع الجامعات العالمية.



فيما أكد الدكتور عصام وهبة ان خريجي كلية الهندسة جامعة الإسكندرية لابد أن يشعروا بالفخر لتخرجهم من تلك الكلية التي تعد واحدة من أعرق كليات الهندسة في مصر والشرق الأوسط، مشيراً أن خريجو الكلية لابد أن يتسلحوا بمقومات التكنولوجيا الحديثة لتحقيق التقدم والرخاء لمصرنا الحبيبة، وتطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم فى مجالات تخصصهم، وألا تنقطع صلتهم بالتعليم والتدريب أو التعرف على كل ماهو جديد الذي يفيدهم في حياتهم العلمية القادمة.



فيما قام الدكتور هشام سعودي بحلف اليمين لخريحي كلية الهندسة جامعة الاسكندرية داعياً إياهم أن يكونوا خير سفراء للكلية والمجتمع من خلال مشاركتهم في كافة المشروعات التنموية داخل مصر وخارجها، وأن يتواصلوا مع كليتهم بشكل مستمر، لينهلوا من كل ما فيها من علم وإمكانيات في مختلف التخصصات الهندسية.